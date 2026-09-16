Seria porannych kolizji w Kujawsko-Pomorskiem
Na autostradzie A1, między węzłami Grudziądz i Lisewo, w kierunku Łodzi, doszło do kolizji. W miejscowości Mały Rudnik samochód osobowy uderzył w bariery pasa rozdziału.
Podczas kolizji na autostradzie nikt nie został ranny. Zablokowany był jeden pas ruchu.
Kolejne zdarzenie miało miejsce na drodze krajowej nr 55 między Grudziądzem a Kwidzynem. W miejscowości Mokre, w kierunku Kwidzyna, samochód ciężarowy wpadł do rowu. Jedna osoba została ranna.
Służby działają też w Gronowie niedaleko Torunia. Tam doszło do kolizji z dzikiem.