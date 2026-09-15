Pijany kierowca uderzył w samochód, którym jechał ojciec z dzieckiem. Trzylatek jest w szpitalu

2026-09-15, 18:28  Katarzyna Bogucka/MG
Wypadek w Popowie w powiecie lipnowskim/fot. KP PSP Lipno

Wypadek w Popowie w powiecie lipnowskim/fot. KP PSP Lipno

Niebezpieczne zdarzenie w Popowie w powiecie lipnowskim. 39-latek kierujący oplem nie zachował odległości od poprzedzającego go audi, którym podróżował 31-latek z trzyletnim dzieckiem.

Gdy audi skręciło w drogę gruntową, opel uderzył w jego tył. Dziecko zostało zabrane przez ratowników medycznych na badania.

Przyczyna wypadku szybko wyszła na jaw. Jak przekazała nam lipnowska policja, kierowca opla był nietrzeźwy. Miał ponad 2,5 promila we krwi.

Na sygnale
Wypadek w Popowie w powiecie lipnowskim/fot. KP PSP Lipno Wypadek w Popowie w powiecie lipnowskim/fot. KP PSP Lipno Wypadek w Popowie w powiecie lipnowskim/fot. KP PSP Lipno Wypadek w Popowie w powiecie lipnowskim/fot. KP PSP Lipno

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