Do trzech razy sztuka. Z Brdy wyłowiono ponad dwustukilogramową kotwicę

2026-09-15, 12:51  Jarosław Wieprzycki/BN
Z Brdy wyłowiono ponad dwustukilogramową kotwicę/fot. Jarosław Wieprzycki

Z Brdy wyłowiono ponad dwustukilogramową kotwicę/fot. Jarosław Wieprzycki

Ciężką, bo ponad dwustukilogramową kotwicę wyłowili z Brdy członkowie Fundacji Zielone Jutro, przy wsparciu Wód Polskich. To było trzecie podejście. Użyto ważącego 900 kilogramów dźwigu „Łabędź”.

Kotwicę zlokalizowano 25 lipca. Za pierwszym i drugim razem nie udało się jej wydobyć. Ale pamiętajmy, do trzech razy sztuka! Ta zasada znów się sprawdziła, bowiem wyłowiono zabytek.

- Jeśli ma nabity numer to po nim będzie można dojść do tego, co to jest za kotwica, z jakiej epoki pochodzi, a może nawet i do jakiego statku należała - mówi Adam Gajewski, opiekun zbiorów barki Lemara.

Zabytek tkwił na dnie w pobliżu barki Wenecja. Jedna łapa kotwicy zaczepiła się pod nabrzeżem - kotwicę blokował betonowy występ, przez co był problem z jej wyłowieniem. Zostanie ona tymczasowo przekazana barce Lemara.

Relacja Jarosława Wieprzyckiego przed wyłowieniem kotwicy

Bydgoszcz
Z Brdy wyłowiono ponad dwustukilogramową kotwicę/fot. nadesłane

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