Do trzech razy sztuka. Z Brdy wyłowiono ponad dwustukilogramową kotwicę

2026-09-15, 12:51 Jarosław Wieprzycki/BN

Z Brdy wyłowiono ponad dwustukilogramową kotwicę/fot. Jarosław Wieprzycki

Ciężką, bo ponad dwustukilogramową kotwicę wyłowili z Brdy członkowie Fundacji Zielone Jutro, przy wsparciu Wód Polskich. To było trzecie podejście. Użyto ważącego 900 kilogramów dźwigu „Łabędź”.

Kotwicę zlokalizowano 25 lipca. Za pierwszym i drugim razem nie udało się jej wydobyć. Ale pamiętajmy, do trzech razy sztuka! Ta zasada znów się sprawdziła, bowiem wyłowiono zabytek.



- Jeśli ma nabity numer to po nim będzie można dojść do tego, co to jest za kotwica, z jakiej epoki pochodzi, a może nawet i do jakiego statku należała - mówi Adam Gajewski, opiekun zbiorów barki Lemara.



Zabytek tkwił na dnie w pobliżu barki Wenecja. Jedna łapa kotwicy zaczepiła się pod nabrzeżem - kotwicę blokował betonowy występ, przez co był problem z jej wyłowieniem. Zostanie ona tymczasowo przekazana barce Lemara.