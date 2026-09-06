Zamek Bierzgłowski stał się portalem przenoszącym do świata bajek [zdjęcia]

2026-09-06, 19:00 DW

Spotkanie na Zamku Bierzgłowskim rozpoczęła Wielka Parada Bajkowych Bohaterów/ Fot. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W podróży do fantastycznej przestrzeni gościom wydarzenia towarzyszyli kuglarze, cyrkowcy i waleczni rycerze.

Spotkanie na Zamku Bierzgłowskim rozpoczęła Wielka Parada Bajkowych Bohaterów. Na uczestników czekały również gra terenowa, strefa majsterkowania, wypożyczalnia bajkowych strojów, pokazy ognia i mapping na murach zamku. Gwiazdą wieczoru była Majka Jeżowska.



Wydarzenie pod honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z Gminnym Centrum Kultury w Łubiance organizowali samorząd województwa i diecezja toruńska.