Nocny pożar w Wałdowie. Paliła się suszarnia drewna
Biegli wyjaśniają przyczyny nocnego pożaru w Wałdowie pod Sępólnem Krajeńskim. Płonęła suszarnia drewna.
Akcja została zakończona, nie ma poszkodowanych. Służby szacują straty.
Akcja została zakończona, nie ma poszkodowanych. Służby szacują straty.
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