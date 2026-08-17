Pożar w Grudziądzu. Zapaliło się w mieszkaniu w szeregowcu przy ul. Lotniczej [zdjęcia]
Na szczęście ma ofiar, ale z budynku strażacy wynieśli jednego mieszkańca. Był przytomny i pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został zabrany do szpitala.
Jak informuje dyżurny grudziądzkich strażaków - pożar jest już opanowany. Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej. Trwa dogaszanie ognia i przeszukiwanie budynku za pomocą kamer termowizyjnych.
- Pożar nie przedostał się do sąsiednich mieszkań. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną.