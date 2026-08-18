Szansa na lepsze życie. Rodzinny Dom Dziecka powstaje w Grudziądzu
Rodzinny Dom Dziecka, który powstaje w Grudziądzu, to szansa dla najmłodszych na lepsze życie. W odnowionej zabytkowej kamienicy zamieszka ośmioro dzieci wraz z rodzicami zastępczymi.
Przystosowanie budynku kosztuje prawie 4 miliony złotych. - Będzie pełnił funkcję mieszkalno-opiekuńczą oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka - informuje Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.
Jak mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK, prace obejmą przebudowę oraz adaptację wnętrz na potrzeby mieszkalne. - Chodzi o zmianę układu funkcjonalnego, wyodrębnienie pokoi i salonu, kuchni, łazienek, pomieszczeń technicznych czy gospodarczych - dodaje rzecznik.
Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku - powstanie plac zabaw, siłownia zewnętrzna, jak również wykonane zostaną nowe nasadzenia i trawniki. Dom będzie gotowy na przyjęcie dzieci za osiem miesięcy.