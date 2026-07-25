Domy studenckie to wciąż popularny wybór. Ile w tym roku zapłacą za nie studenci?
Przyszli studenci poznali już pierwsze wyniki rekrutacji na uczelnie! W naszym regionie studiuje ponad 58 tysięcy osób, ale tylko około 10 proc. mieszka w akademikach. Na wybór studentów mają wpływ przede wszystkim odległość oraz koszty, a te rosną.
- To głównie skutek wyższych cen mediów - tłumaczy prof. PBŚ Szymon Różański, rzecznik Politechniki Bydgoskiej.
O jakich kwotach za akademiki konkretnie mówimy?
- Politechnika Bydgoska - 720 złotych za pokój jednoosobowy i 520 złotych za miejsce w pokoju dwuosobowym - to wzrost o 20 złotych względem ubiegłego roku;
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - 700 złotych za pokój jednoosobowy i 560 złotych za pokój dwuosobowy w akademiku „Romek”. Z kolei dom studencki „Atomek” na razie jest zamknięty;
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - ceny wahają się od 530 złotych za miejsce w pokoju trzyosobowym do 830 złotych za pokój jednoosobowy.