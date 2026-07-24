Dyrektor Festiwalu Camerimage stanął przed toruńskim sądem. Pełnomocnik Baumschlager Eberle: Oczekujemy zapłaty

2026-07-24, 17:39 Mariusz Luda/BN

Marek Żydowicz zeznawał przed Sądem Okręgowym w Toruniu/fot. Mariusz Luda

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu zeznawał w piątek Marek Żydowicz, prezes Fundacji Tumult i dyrektor Festiwalu Camerimage. Spór toczy się o zapłatę za projekt siedziby między austriacką pracownią architektoniczną Baumschlager Eberle a Europejskim Centrum Filmowym Camerimage (ECFC).

Nazwisko dyrektora festiwalu pojawiało się w relacjach świadków, którzy bardzo krytycznie opisywali współpracę z toruńską instytucją, wskazując na chaos decyzyjny i kuriozalne spory, które paraliżowały prace. Przesłuchanie Marka Żydowicza trwało ponad 3,5 godziny.



- Twierdzenia, że atmosfera była zła oraz że było wiele uwag i zmian, są słuszne. Te zmiany generowali wyłącznie architekci prowadzący ten projekt, który przerósł zespół - mówił Marek Żydowicz przed toruńskim sądem.



Pełnomocnicy Baumschlager Eberle komentują sprawę



Szymon Duda, pełnomocnik spółki Baumschlager Eberle uważa, że ECFC nie było przygotowane do prowadzenia takiego postępowania. - Po stronie spółki w projekcie brało udział około 100 inżynierów z różnych miast, też międzynarodowych. Natomiast po stronie ECFC był jeden człowiek po informatyce, który te projekty odbierał - argumentuje.



Kolejny pełnomocnik Baumschlager Eberle Henryk Gaertner mówi wprost. - Oczekujemy zapłaty za wykonaną pracę. Jesteśmy przekonani, że złożyliśmy do depozytu kompletną dokumentację. ECFC uważa współpracę z nami za zakończoną z konieczności. To jest pierwszy proces, który wytoczyliśmy. Żądamy kwoty sześciu milionów, która uwzględnia nawet słuszność zarzutów dotyczących opóźnienia - informuje w rozmowie z Polskim Radiem PiK.



Europejskie Centrum Filmowe Camerimage odrzuca roszczenia, twierdząc, że wywiązało się ze wszystkich zobowiązań finansowych, a umowę na kolejne etapy (z powodu opóźnień) wypowiedziano z winy architektów. Ich żądania (wraz z odsetkami) mogą sięgnąć nawet 50 milionów złotych.



ECFC zapowiedziało, że od biura projektowego będzie domagać się odszkodowania za niewywiązanie się z umowy.



Tło sprawy



W Sądzie Okręgowym w Toruniu toczy się proces pomiędzy austriackim biurem architektonicznym Baumschlager Eberle, które w 2021 roku wygrało jeden z najdroższych konkursów architektonicznych w Polsce, a Europejskim Centrum Filmowym Camerimage. Architekci wykonali dokumentację wartą 41 milionów złotych netto, ale - jak mówią - do dziś nie dostali zapłaty. W czerwcu 2024 roku instytucja zerwała z nimi umowę. ECFC zarzuca architektom opóźnienia w realizacji projektu i brak reakcji na uwagi.