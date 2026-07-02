Wakacyjna praca popłaca! Oferty trzeba jednak wybierać rozsądnie. Mamy kilka rad

2026-07-02, 07:00 Monia Kaczyńska/KB

Młodzi ludzie chcą pracować. Sezonowa praca cieszy się dużym zainteresowaniem, bo to szansa na zdobycie doświadczenia i zarobienie pieniędzy choćby na wakacyjne wyjazdy/fot. Pexels

Młodzi ludzie chcą pracować. Sezonowa praca cieszy się dużym zainteresowaniem, bo to szansa na zdobycie doświadczenia i zarobienie pieniędzy choćby na wakacyjne wyjazdy. Gdzie szukać ofert, by było bezpiecznie? Co oferują pracodawcy?

W znalezieniu pracy wspiera osoby między 15. a 30. rokiem życia m.in. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu. Dominują oferty związane z gastronomią, ale też praca jako pomocnik budowlany czy pomoc w ogrodnictwie. - Trzeba jednak pamiętać, by szukać w bezpieczny sposób - apeluje Agnieszka Czajka, doradca ds.zatrudnienia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu.



- Najlepiej iść na taką rozmowę z osobą dorosłą, bo tutaj też trzeba sprawdzić kompetencje i mieć pewność, czy rzeczywiście ta umowa będzie podpisana, żeby nie pracować później „na czarno” i żeby ktoś po prostu nie wykorzystywał młodej osoby, tym bardziej że obowiązuje teraz zasada, że pracodawca musi zapłacić minimum najniższą krajową - wyjaśnia Agnieszka Czaja. I dodaje:

- Nie łapcie się na takie sytuacje, że gdzieś tam pod stołem ktoś da jakieś pieniążki. Nie. Wszystko powinno być na umowę-zlecenie. Myślę, że na początek kierujcie się opiniami, pytajcie wśród znajomych, kto, gdzie pracował, czy może coś po prostu polecić. No i sprawdzajcie firmę, do której zamierzacie się udać.



Oferty pracy można znaleźć np. na stronie dokariery.pl - serwis jest częścią Ochotniczych Hufców Pracy.





Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej, która rozmawiała także z uczniami I LO w Toruniu: