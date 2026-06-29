Co spakować do podróżnej apteczki? To zależy, dokąd jedziemy i na co chorujemy
Mamy pierwsze dni wakacji, rozpoczyna się się sezon urlopowy, a przed wyjazdem warto pamiętać nie tylko o dokumentach i bagażu, ale także o dobrze wyposażonej apteczce. Co powinno się w niej znaleźć, by poradzić sobie z drobnymi urazami czy nagłym pogorszeniem samopoczucia?
O tym opowiada Katarzyna Kuligowska, pielęgniarka medycyny podróży z Bydgoszczy:
- Coś co dezynfekuje, zabezpiecza rany, elektrolity i coś przeciwgorączkowego, ale to jest taka podstawa, a później poszerzamy tę listę w zależności od tego, w jakim kierunku się wybieramy - mówi pielęgniarka Katarzyna Kuligowska.
- My zabieramy podstawowe leki. Myślę, że w większości krajów jest po prostu możliwe zakupienie jakichś leków w razie czego, więc nie panikujemy. A jeśli chodzi o dziecko, to nasza pani pediatra taką apteczną listę nam stworzyła i według tej listy będziemy się pakować.
- Zawsze bierzemy jakieś syropy przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe, spray na katarek i nic więcej - dodały Bydgoszczanki.
Przed zagranicznym wyjazdem warto wyrobić też Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej w razie nagłego zachorowania lub wypadku można skorzystać z niezbędnej opieki medycznej na takich samych zasadach jak mieszkańcy danego kraju.
EKUZ można wyrobić bezpłatnie. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ lub np. za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.
Takie podpowiedzi, co do zawartości apteczki ma Ministerstwo Zdrowia:
- gorączki, przeziębienia
- bólu
- urazów (otarć, skręceń lub złamań)
- ukąszeń i uczuleń
- choroby lokomocyjnej
- problemów układu pokarmowego
- dużego słońca i porażenia słonecznego.
Przykładowe wyposażenie apteczki na wyjazd:
- leki działające przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie
- środki przeciwalergiczne
- środki przeciwbiegunkowe
- środki na zaparcia
- tabletki na chorobę lokomocyjną
- tabletki na alergię z lekiem przeciwhistaminowym, które można stosować przeciwko łagodnemu swędzeniu i problemom spowodowanym alergią
- termometr
- żel antybakteryjny do mycia rąk
- preparat na obrzęki
- środki opatrunkowe, takie jak plastry, kompresy, plastry mocujące do kompresów, bandaże (elastyczny i zwykłe), opatrunki jałowe
- opaska uciskowa
- chusta trójkątna
- rękawiczki lateksowe
- jednorazowa maseczka do sztucznego oddychania
- nożyczki
- balsam chłodzący i środki łagodzące w przypadku lekkich oparzeń słonecznych i ukąszeń owadów
- koc termiczny.
- w latarkę i race świetlne – jeśli wyjeżdżasz np. na górską wędrówkę
- środek odstraszający komary i moskitiera do ochrony przed ukąszeniami owadów – jeśli będziesz przebywać na terenie zalesionym
- elektrolity zapobiegające odwodnieniu, syrop przeciwkaszlowy i wykrztuśny, leki na ból gardła – jeśli wyjeżdżasz z dziećmi
- krem z wysokim filtrem ochronnym – jeśli jedziesz w upalne rejony
- adrenalinę w autostrzykawce wydawaną na receptę – jeśli jesteś osobą silnie uczuloną.
- Uzupełnij apteczkę o leki, które przyjmujesz stale. Zabierz wyliczoną dawkę, która wystarczy Ci na cały okres wyjazdu.
- Weź także ulotki o lekach lub dyspozycje ich dawkowania od lekarza, żeby mieć pewność, że właściwie je zażywasz.
- Przyda Ci się także dokumentacja medyczna – na wypadek zaostrzenia choroby, gdy będziesz musiał iść do innego niż Twój lekarza.
- Sprawdź, czy możesz zabrać za granicę – a jeśli tak, to w jakiej ilości – leki, które na stałe przyjmujesz. Poszczególne kraje mają różne zasady. Zweryfikuj je na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.