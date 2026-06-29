Co spakować do podróżnej apteczki? To zależy, dokąd jedziemy i na co chorujemy

2026-06-29, 07:55  Agata Raczek/KB
Apteczkę najlepiej pakować według listy, żeby nie zapomnieć ważnych medykamentów. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Apteczkę najlepiej pakować według listy, żeby nie zapomnieć ważnych medykamentów. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Mamy pierwsze dni wakacji, rozpoczyna się się sezon urlopowy, a przed wyjazdem warto pamiętać nie tylko o dokumentach i bagażu, ale także o dobrze wyposażonej apteczce. Co powinno się w niej znaleźć, by poradzić sobie z drobnymi urazami czy nagłym pogorszeniem samopoczucia?

O tym opowiada Katarzyna Kuligowska, pielęgniarka medycyny podróży z Bydgoszczy:
- Coś co dezynfekuje, zabezpiecza rany, elektrolity i coś przeciwgorączkowego, ale to jest taka podstawa, a później poszerzamy tę listę w zależności od tego, w jakim kierunku się wybieramy - mówi pielęgniarka Katarzyna Kuligowska.

- My zabieramy podstawowe leki. Myślę, że w większości krajów jest po prostu możliwe zakupienie jakichś leków w razie czego, więc nie panikujemy. A jeśli chodzi o dziecko, to nasza pani pediatra taką apteczną listę nam stworzyła i według tej listy będziemy się pakować.
- Zawsze bierzemy jakieś syropy przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe, spray na katarek i nic więcej - dodały Bydgoszczanki.

Przed zagranicznym wyjazdem warto wyrobić też Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej w razie nagłego zachorowania lub wypadku można skorzystać z niezbędnej opieki medycznej na takich samych zasadach jak mieszkańcy danego kraju.

EKUZ można wyrobić bezpłatnie. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ lub np. za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.


Takie podpowiedzi, co do zawartości apteczki ma Ministerstwo Zdrowia:

W każdej apteczce powinny być leki i preparaty, które pomogą nam w nagłym wypadku, zapobiegną przykrym dolegliwościom lub powstrzymają chorobę. Dobrze wyposażona apteczka pozwoli nam skutecznie zainterweniować w sytuacjach:
  • gorączki, przeziębienia
  • bólu
  • urazów (otarć, skręceń lub złamań)
  • ukąszeń i uczuleń
  • choroby lokomocyjnej
  • problemów układu pokarmowego
  • dużego słońca i porażenia słonecznego.
Co włożyć do apteczki

Przykładowe wyposażenie apteczki na wyjazd:
  • leki działające przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie
  • środki przeciwalergiczne
  • środki przeciwbiegunkowe
  • środki na zaparcia
  • tabletki na chorobę lokomocyjną
  • tabletki na alergię z lekiem przeciwhistaminowym, które można stosować przeciwko łagodnemu swędzeniu i problemom spowodowanym alergią
  • termometr
  • żel antybakteryjny do mycia rąk
  • preparat na obrzęki
  • środki opatrunkowe, takie jak plastry, kompresy, plastry mocujące do kompresów, bandaże (elastyczny i zwykłe), opatrunki jałowe
  • opaska uciskowa
  • chusta trójkątna
  • rękawiczki lateksowe
  • jednorazowa maseczka do sztucznego oddychania
  • nożyczki
  • balsam chłodzący i środki łagodzące w przypadku lekkich oparzeń słonecznych i ukąszeń owadów
  • koc termiczny.
Przed włożeniem leków do apteczki sprawdź ich daty ważności. Apteczkę trzymaj z daleka od słońca. Nie powinna być przezroczysta. Chroń ją przed dziećmi.

W co dodatkowo wyposażyć apteczkę:
Możesz uzupełnić zawartość apteczki o dodatkowe środki, np.:
  • w latarkę i race świetlne – jeśli wyjeżdżasz np. na górską wędrówkę
  • środek odstraszający komary i moskitiera do ochrony przed ukąszeniami owadów – jeśli będziesz przebywać na terenie zalesionym
  • elektrolity zapobiegające odwodnieniu, syrop przeciwkaszlowy i wykrztuśny, leki na ból gardła – jeśli wyjeżdżasz z dziećmi
  • krem z wysokim filtrem ochronnym – jeśli jedziesz w upalne rejony
  • adrenalinę w autostrzykawce wydawaną na receptę – jeśli jesteś osobą silnie uczuloną.
  • Uzupełnij apteczkę o leki, które przyjmujesz stale. Zabierz wyliczoną dawkę, która wystarczy Ci na cały okres wyjazdu.
  • Weź także ulotki o lekach lub dyspozycje ich dawkowania od lekarza, żeby mieć pewność, że właściwie je zażywasz.
  • Przyda Ci się także dokumentacja medyczna – na wypadek zaostrzenia choroby, gdy będziesz musiał iść do innego niż Twój lekarza.
Wyjeżdżasz za granicę
  • Sprawdź, czy możesz zabrać za granicę – a jeśli tak, to w jakiej ilości – leki, które na stałe przyjmujesz. Poszczególne kraje mają różne zasady. Zweryfikuj je na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Relacja Agaty Raczek

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