Co spakować do podróżnej apteczki? To zależy, dokąd jedziemy i na co chorujemy

2026-06-29, 07:55 Agata Raczek/KB

Apteczkę najlepiej pakować według listy, żeby nie zapomnieć ważnych medykamentów. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Mamy pierwsze dni wakacji, rozpoczyna się się sezon urlopowy, a przed wyjazdem warto pamiętać nie tylko o dokumentach i bagażu, ale także o dobrze wyposażonej apteczce. Co powinno się w niej znaleźć, by poradzić sobie z drobnymi urazami czy nagłym pogorszeniem samopoczucia?

O tym opowiada Katarzyna Kuligowska, pielęgniarka medycyny podróży z Bydgoszczy:



- Coś co dezynfekuje, zabezpiecza rany, elektrolity i coś przeciwgorączkowego, ale to jest taka podstawa, a później poszerzamy tę listę w zależności od tego, w jakim kierunku się wybieramy - mówi pielęgniarka Katarzyna Kuligowska.



- My zabieramy podstawowe leki. Myślę, że w większości krajów jest po prostu możliwe zakupienie jakichś leków w razie czego, więc nie panikujemy. A jeśli chodzi o dziecko, to nasza pani pediatra taką apteczną listę nam stworzyła i według tej listy będziemy się pakować.

- Zawsze bierzemy jakieś syropy przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe, spray na katarek i nic więcej - dodały Bydgoszczanki.



Przed zagranicznym wyjazdem warto wyrobić też Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej w razie nagłego zachorowania lub wypadku można skorzystać z niezbędnej opieki medycznej na takich samych zasadach jak mieszkańcy danego kraju.



EKUZ można wyrobić bezpłatnie. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ lub np. za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.





Takie podpowiedzi, co do zawartości apteczki ma Ministerstwo Zdrowia:



W każdej apteczce powinny być leki i preparaty, które pomogą nam w nagłym wypadku, zapobiegną przykrym dolegliwościom lub powstrzymają chorobę. Dobrze wyposażona apteczka pozwoli nam skutecznie zainterweniować w sytuacjach:

gorączki, przeziębienia

bólu

urazów (otarć, skręceń lub złamań)

ukąszeń i uczuleń

choroby lokomocyjnej

problemów układu pokarmowego

dużego słońca i porażenia słonecznego.

Co włożyć do apteczki



Przykładowe wyposażenie apteczki na wyjazd:

leki działające przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie

środki przeciwalergiczne

środki przeciwbiegunkowe

środki na zaparcia

tabletki na chorobę lokomocyjną

tabletki na alergię z lekiem przeciwhistaminowym, które można stosować przeciwko łagodnemu swędzeniu i problemom spowodowanym alergią

termometr

żel antybakteryjny do mycia rąk

preparat na obrzęki

środki opatrunkowe, takie jak plastry, kompresy, plastry mocujące do kompresów, bandaże (elastyczny i zwykłe), opatrunki jałowe

opaska uciskowa

chusta trójkątna

rękawiczki lateksowe

jednorazowa maseczka do sztucznego oddychania

nożyczki

balsam chłodzący i środki łagodzące w przypadku lekkich oparzeń słonecznych i ukąszeń owadów

koc termiczny.

Przed włożeniem leków do apteczki sprawdź ich daty ważności. Apteczkę trzymaj z daleka od słońca. Nie powinna być przezroczysta. Chroń ją przed dziećmi.





W co dodatkowo wyposażyć apteczkę:

Możesz uzupełnić zawartość apteczki o dodatkowe środki, np.:

w latarkę i race świetlne – jeśli wyjeżdżasz np. na górską wędrówkę

środek odstraszający komary i moskitiera do ochrony przed ukąszeniami owadów – jeśli będziesz przebywać na terenie zalesionym

elektrolity zapobiegające odwodnieniu, syrop przeciwkaszlowy i wykrztuśny, leki na ból gardła – jeśli wyjeżdżasz z dziećmi

krem z wysokim filtrem ochronnym – jeśli jedziesz w upalne rejony

adrenalinę w autostrzykawce wydawaną na receptę – jeśli jesteś osobą silnie uczuloną.

Uzupełnij apteczkę o leki, które przyjmujesz stale. Zabierz wyliczoną dawkę, która wystarczy Ci na cały okres wyjazdu.

Weź także ulotki o lekach lub dyspozycje ich dawkowania od lekarza, żeby mieć pewność, że właściwie je zażywasz.

Przyda Ci się także dokumentacja medyczna – na wypadek zaostrzenia choroby, gdy będziesz musiał iść do innego niż Twój lekarza.

Wyjeżdżasz za granicę

Sprawdź, czy możesz zabrać za granicę – a jeśli tak, to w jakiej ilości – leki, które na stałe przyjmujesz. Poszczególne kraje mają różne zasady. Zweryfikuj je na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.