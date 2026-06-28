Jest nowy rekord temperatury w Polsce po ponad stu latach. Padł w Toruniu

2026-06-28, 18:50 Michała Zaręba/IAR/KB

Uff, jak gorąco!/fot. nadesłane

- W Toruniu odnotowano w niedzielę (28.06.) 40,3 stopni, w Słubicach 40,5 stopni - potwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem Agnieszka Prasek, rzeczniczka Insytytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Oczywiście dane te jeszcze będą podlegały sprawdzeniu i parametryzacji natomiast na tę chwilę odnotowaliśmy 40,3 stopnia w Toruniu i 40,5 stopnia w Słubicach - mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



- W drugiej części tygodnia odpoczniemy od gorąca, ale jeszcze uwaga na wieczorne lokalne gwałtowne burze - przestrzega synoptyk PR PiK, dr Rafał Maszewski. - Mogą się zdarzyć na zachodzie, na północy i częściowo w centrum naszego, głównie w godzinach wieczornych. Miejscami mogą być one bardzo bardzo gwałtowne, możliwy jest grad, silny wiatr - lokalnie - ale miejscami faktycznie bardzo niebezpieczne.



To więcej od rekordowego pomiaru z 1921 roku w Prószkowie w obecnym województwie opolskim, który wyniósł 40.2 stopnie.

Rekordowe upały zawdzięczamy potężnemu wyżowi atmosferycznemu, który sprowadził do naszego regionu bardzo gorące powietrze z Afryki. Masa powietrza dodatkowo nagrzewa się pod wpływem silnego nasłonecznienia.