Burze, ulewa i wiatr do 100 km/h. Ostrzeżenia dla całego regionu

2026-06-21, 09:58  BN
Burze, ulewa i wiatr do 100 km/h. Ostrzeżenia dla całego regionu/fot. Magnific/ilustracyjna

Burze, ulewa i wiatr do 100 km/h. Ostrzeżenia dla całego regionu/fot. Magnific/ilustracyjna

Synoptycy ostrzegają przed burzą, ulewnym deszczem, silnym wiatrem dochodzącym lokalnie do 100 km/h i gradem w naszym regionie. Możliwe są także lokalne podtopienia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla wszystkich powiatów regionu. Mają im towarzyszyć silne opady deszczu – od 25 do 40 mm, porywy wiatru do 85 km/h, a miejscami nawet do 100 km/h. Lokalnie może pojawić się także grad.

W powiatach: bydgoskim, Bydgoszcz, chełmińskim, Grudziądz, grudziądzkim, nakielskim, sępoleńskim, świeckim, tucholskim i żnińskim ostrzeżenia obowiązują od godz. 14.00 w niedzielę do godz. 4.00 w poniedziałek. W pozostałej części województwa, czyli w powiatach: aleksandrowskim, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, inowrocławskim, lipnowskim, mogileńskim, radziejowskim, rypińskim, Toruń, toruńskim, wąbrzeskim, Włocławek i włocławskim, od godz. 17.00 do godz. 8.00 następnego dnia.

W związku z prognozowanymi burzami wydano również ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia. Na mniejszych rzekach oraz w miastach mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i lokalne podtopienia. Szczególną ostrożność należy zachować podczas wieczornych i nocnych podróży.

Upały w naszym regionie

Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami obowiązują całe województwo kujawsko-pomorskie do godz. 20.00 w niedzielę. W powiatach: brodnickim, sępoleńskim, świeckim i tucholskim temperatura sięgnie 30 stopni Celsjusza, a w pozostałej części regionu mogą to być nawet 33 kreski powyżej zera.

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