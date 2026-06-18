Nocny wypadek na S5 pod Bydgoszczą. Dachowało auto, dwie osoby ranne

2026-06-18, 06:06 BN

Auto dachowało na S5 w Tryszczynie/fot. Pixabay/ilustracyjna

Do groźnego wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek na drodze ekspresowej S5 w rejonie Tryszczyna niedaleko Koronowa. Zderzyły się dwa samochody osobowe, a jeden z pojazdów dachował. Dwie osoby zostały ranne.

Do zdarzenia doszło o godz. 2:24. W czasie działań służb zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Kierowcy mogli poruszać się lewym pasem. Utrudnienia na trasie trwały około trzech godzin i zakończyły się o godz. 5:20.