Przyczepa ciężarówki przewróciła się na samochód osobowy. Jedna osoba poszkodowana

2026-06-11, 10:02 MG

Wypadek w miejscowości Strzygi w powiecie brodnickim/fot. KP PSP Brodnica

Wypadek w miejscowości Strzygi w powiecie brodnickim. Na pojazd osobowy przewróciła się przyczepa ciężarówki.

Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 8.00. Jedna osoba jest poszkodowana.



– Z obrażeniami, przytomna, została przetransportowana do szpitala – mówi mł. bryg. Robert Czarnecki, rzecznik Komendanta Powiatowego PSP w Brodnicy.



Na miejsce pojechały trzy zastępy straży pożarnej.