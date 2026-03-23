Trzy auta zderzyły się na DK 25 w Brzozie. Jedna osoba w szpitalu

2026-03-23, 15:58 Monika Siwak/BN

Trzy auta zderzyły się na DK 25 w Brzozie/fot. KM PSP Bydgoszcz

Do zderzenia trzech samochodów osobowych doszło na DK 25 w Brzozie. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o 14:34. Do incydentu doszło w Brzozie na ul. Bydgoskiej. - Wszystkie osoby opuściły pojazdy o własnych siłach, jeden mężczyzna, po wstępnym badaniu został odwieziony do jednego z bydgoskich szpitali - przekazał Polskiemu Radiu PiK rzecznik Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Bydgoszczy Karol Smarz.