Nastolatek porażony prądem. Gdy stał na wagonie kolejowym, chwycił za przewód pod napięciem

2026-03-23, 13:56 Tatiana Adonis/Redakcja

Nastolatek wszedł na lokomotywę i złapał za przewód trakcji elektrycznej./fot. Ilustracyjne/Pixabay

Policja wyjaśnia okoliczności groźnego wypadku na terenie bocznicy kolejowej w Bydgoszczy. Nastolatek został porażony prądem. Chłopca trzeba było reanimować. Do zdarzenia doszło przy ul. Inwalidów.

- Grupa sześciu niepełnoletnich osób weszła na teren bocznicy kolejowej i przebywała w okolicy wagonów towarowych. W pewnym momencie dwóch 16-latków weszło na jeden z wagonów. Jeden z chłopaków najprawdopodobniej stracił równowagę i chwycił się linii trakcyjnej, wówczas został porażony prądem – mówi Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Był reanimowany na miejscu, a po przywróceniu czynności życiowych został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa do chwili obecnej. Jego koledze nic się nie stało.



Wiadomo, że młodzież, która weszła na teren bocznicy, była w wieku 15–16 lat. Policja prowadzi postępowanie w kierunku narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Dochodzenie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie.



Do podobnego, choć tragiczniejszego w skutkach zdarzenia doszło w Bydgoszczy w 2021 roku. Pisaliśmy o tym: TUTAJ