Utrudnienia w ruchu pociągów po śmiertelnym wypadku na wysokości Cierpic

2026-03-16, 20:32  Dorota Witt/BN
Fot. ilustracyjna

W okolicach godziny 19:27 doszło do tragicznego w skutkach potrącenia mężczyzny na wysokości Cierpic (pow. toruński). Pociągiem podróżowało 300 osób, z tego powodu pojawiły się utrudnienia.

Pociąg, na którego trasie doszło do śmiertelnego potrącenia, podróżuje z Białogardu do Warszawy. Opóźnienie sięga już 150 minut i może rosnąć. To również przez to, że pociągi jeżdżą tylko jednym torem.

Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski, około 300 osób musiało się przesiąść do innego składu. Wśród pasażerów nikomu nic się nie stało.

Region

Znamy oferty na budowę drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Wyrzyskiem

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę