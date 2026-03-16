Utrudnienia w ruchu pociągów po śmiertelnym wypadku na wysokości Cierpic

2026-03-16, 20:32 Dorota Witt/BN

W okolicach godziny 19:27 doszło do tragicznego w skutkach potrącenia mężczyzny na wysokości Cierpic (pow. toruński). Pociągiem podróżowało 300 osób, z tego powodu pojawiły się utrudnienia.

Pociąg, na którego trasie doszło do śmiertelnego potrącenia, podróżuje z Białogardu do Warszawy. Opóźnienie sięga już 150 minut i może rosnąć. To również przez to, że pociągi jeżdżą tylko jednym torem.



Jak powiedział Polskiemu Radiu PiK rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski, około 300 osób musiało się przesiąść do innego składu. Wśród pasażerów nikomu nic się nie stało.