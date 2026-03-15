Przygotowują święto dla mam chorych dzieci. Specjalistki branży beauty pilnie poszukiwane!

2026-03-15, 11:00 Bogumiła Wresiło / TB

Ta „Piękny Dzień Mamy'' wyglądał w 2003 roku. / Fot. Monika Siwak / archiwum

Po raz kolejny bydgoska Fundacja Piękny Dzień Mamy organizuje „Piękny Dzień Mamy''. To impreza dla wszystkich mam opiekujących się na co dzień pociechami przebywającymi w szpitalach.

To właśnie tego dnia przygotowane będzie specjalne studio piękna. Mamy będą mogły zrobić sobie paznokcie, makijaż lub pięknie się uczesać. Organizatorzy poszukują chętnych specjalistek, które tego dnia mogłyby pomalować, zadbać o paznokcie lub włosy matek chorych dzieci.



Akcja odbędzie się 26 maja w dwóch bydgoskich szpitalach.



O szczegółach opowiada Julia Rozworowska z Fundacji „Piękny Dzień Mamy''. Posłuchajcie poniżej.