Strażacy uratowali trzymiesięczną jałówkę, która topiła się w Jeziorze Kamienieckim [zdjęcia]

2026-03-14, 18:14 TB

Pod jałowką załamał się lód. / Fot.JRG Mogilno, OSP Gębice.

Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę (14.03.) w miejscowości Kamionek. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali zwierzę około 120 metrów od brzegu. Załamał się po nim lód.

Druhowie dotarli do zwierzęcia, zholowali jałówkę na brzeg i przekazali ją właścicielom.



Na miejscu działały zastępy z JRG Mogilno oraz zastęp z OSP Gębice, a także patrol policji.



