Modelarskie Manewry w Bydgoszczy. Zobaczcie jakie cuda można tam zobaczyć [zdjęcia]
Kartonowe i plastikowe. Wojenne i historyczne. Wyjątkowe modele można oglądać w ten weekend w bydgoskim klubie Inspektoratu Sił Zbrojnych.
- Sam chciałbym zacząć budować coś takiego. To fascynujące, jak niektórzy modelarze potrafią wszystko odwzorować - mówili naszej reporterce uczestnicy imprezy.
- Staramy się tworzyć tak, aby wyglądały jak żywe. Dlatego są pobrudzone, wycieniowane, jak z frontu - opowiada jeden z modelarzy. - A tutaj ciekawostka. Dwa modele z filmu „Szeregowiec Ryan".
- To są model do bicia prędkości. Ten osiąga prędkość 335 km/h - mówi kolejny z modelarzy.
Modelarskie Manewry to jednak nie tylko wystawa. Swoich sił można spróbować za sterami symulatorów, a na najmłodszych czeka przejażdżka czołgiem w skali 1 do 6. Odbywają się także wykłady poświęcone między innymi historii modelarstwa.