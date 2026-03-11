Bydgoskie Misterium co roku przyciąga tysiące wiernych. Znamy szczegóły tegorocznej edycji

2026-03-11, 18:01 Tatiana Adonis / TB

Konferencje prasowa dotycząca szczegółów tegorocznego Misterium Męki Pańskiej w fordońskiej Dolinie Śmierci. / Fot. Izabela Langner

Misterium Męki Pańskiej w fordońskiej Dolinie Śmierci w Bydgoszczy odbędzie się pod hasłem „Wspólna droga".

- Będziemy oczywiście nawiązywać do wydarzeń biblijnych, kiedy to Jezus po swoim zmartwychwstaniu dołączył do zdezorientowanych sytuacją ostatnich dni uczniów - mówi ks. dr Piotr Wachowski. - Wspólna droga to także okazja, aby pokazać, że wspólna wiara rodzi się także ze słuchania Słowa Bożego, z relacji, z tego, co dzieje się pomiędzy nami.





W organizację Misterium Męki Pańskiej zaangażowanych jest ponad 400 osób. Inscenizacja łącząca biblijne sceny z wątkami współczesnymi to jedna z form duchowego przygotowania do Świąt Wielkanocnych.

Jubileuszowe, 25. Misterium Męki Pańskiej w fordońskiej Dolinie Śmierci odbędzie się w Niedzielę Palmową, 29 marca. Organizatorzy zapraszają o godz. 16 i 20.