Tak policjanci z regionu szkolili się w ratownictwie wodnym [wideo]

2026-03-11, 15:57 TB

Ćwiczenia odbyły się pod okiem doświadczonych ratowników WOPR. / Fot. Screen z wideo KWP w Bydgoszczy

We wtorek (10.03.) na wciąż zamarzniętej tafli jeziora Gopło w Kruszwicy odbyło się szkolenie dla policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę na wodach i w jej okolicach.

Ćwiczenia poprowadzili doświadczeni instruktorzy ratownictwa wodnego z WOPR województwa kujawsko-pomorskiego. Pod ich okiem policjanci ćwiczyli m.in. sposoby poruszania się po kruchym lodzie, samoratownictwo z wykorzystaniem sprzętu i bez niego, a także doskonalili umiejętności pomocy osobie znajdującej się w wodzie.



