Bus, samochód dostawczy i osobówka zderzyły się na DK 25 niedaleko Inowrocławia

2026-03-08, 09:44 BN

Fot. ilustracyjna

Trzy pojazdy zderzyły się w niedzielny poranek (8 marca) na drodze krajowej nr 25 w Jaksicach (pow. inowrocławski). Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale przez około pół godziny kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami.

Do zdarzenia doszło przed godziną 9:00 w Jaksicach na trasie między Bydgoszczą a Inowrocławiem. Jak poinformował Punkt Informacji Drogowej GDDKiA, było to tzw. „zderzenie tylne” trzech pojazdów – samochodu osobowego, busa oraz auta dostawczego.



Na szczęście w wyniku kolizji nikt nie został ranny.



Przez około pół godziny w miejscu zdarzenia ruch odbywał się wahadłowo. Po usunięciu pojazdów z jezdni sytuacja wróciła do normy.