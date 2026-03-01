Ciekawe zdjęcia grudziądzkiej Góry Zamkowej poszukiwane. Powstaje wyjątkowa wystawa

2026-03-01, 19:30 Marcin Doliński/DW

Przygotowywana jest ekspozycja: Góra Zamkowa w albumach Grudziądzan/ Fot. Dorota Witt

Mieszkańcy Grudziądza mogą być współautorami wystawy plenerowej. Przygotowywana jest ekspozycja: Góra Zamkowa w albumach Grudziądzan. Wystarczy tylko przekazać ciekawe fotografie.

Do przyłączenia się do tej inicjatywy zachęca Izabela Piwowarska dyrektorka Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.



- Zapraszamy mieszkańców do przejrzenia swoich albumów rodzinnych. Może znajdą tam zdjęcia wykonane na Górze Zamkowej - mówi Izabela Piwowarska. - To nasz pięknie zrewitalizowany park, który od wielu, wielu lat służył mieszkańcom, a od tego sezonu ma nowe oblicze. Zależy nam na tym, żeby znaleźć w albumach mieszkańców Grudziądza takie ujęcia, które pokazują park, jakiego już nie ma. Chcemy zobrazować, jak zmieniło się to miejsce oraz jak ważną funkcję pełniło w życiu mieszkańców. Zdjęcia zeskanujemy, opiszemy i oryginały oddamy właścicielom, bo pewnie to cenne pamiątki. Fotografie zaprezentujemy na plenerowej wystawie - dodaje.



Zdjęcia można dostarczać do informacji turystycznej bądź do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku.