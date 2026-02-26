Te branże są najpopularniejsze! Obywatele Ukrainy na rynku pracy w naszym regionie

2026-02-26, 15:44 Marcin Glapiak/BN

Obywatele Ukrainy mają znaczący udział w rynku pracy naszego regionu/fot. Pixabay

Po wybuchu wojny w Ukrainie wiele osób z tego kraju uciekło m.in. do naszego regionu. Tylko w tym roku, w województwie kujawsko-pomorskim wydano ponad 40 tysięcy dokumentów zezwalających Ukraińcom na pracę.

W powiecie inowrocławskim Ukraińcy znajdują zatrudnienie w określonych branżach. - Obywatele Ukrainy obierają szczególnie te najprostsze zawody, sezonowe - powiedział Polskiemu Radiu PiK dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu Przemysław Stefański. - To m.in. rolnictwo, branża metalowa, hotelarstwo, gastronomia czy transport - wymienił.



Rocznie Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu otrzymuje około tysiąca powiadomień o powierzeniu wykonywanej pracy.