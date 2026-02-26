Te branże są najpopularniejsze! Obywatele Ukrainy na rynku pracy w naszym regionie

2026-02-26, 15:44  Marcin Glapiak/BN
Obywatele Ukrainy mają znaczący udział w rynku pracy naszego regionu/fot. Pixabay

Obywatele Ukrainy mają znaczący udział w rynku pracy naszego regionu/fot. Pixabay

Po wybuchu wojny w Ukrainie wiele osób z tego kraju uciekło m.in. do naszego regionu. Tylko w tym roku, w województwie kujawsko-pomorskim wydano ponad 40 tysięcy dokumentów zezwalających Ukraińcom na pracę.

W powiecie inowrocławskim Ukraińcy znajdują zatrudnienie w określonych branżach. - Obywatele Ukrainy obierają szczególnie te najprostsze zawody, sezonowe - powiedział Polskiemu Radiu PiK dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu Przemysław Stefański. - To m.in. rolnictwo, branża metalowa, hotelarstwo, gastronomia czy transport - wymienił.

Rocznie Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu otrzymuje około tysiąca powiadomień o powierzeniu wykonywanej pracy.

Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu Przemysław Stefański

Region

VI Liceum w Toruniu za trzy lata przestanie istnieć. Demografia jest nieubłagana, są inne szkoły

VI Liceum w Toruniu za trzy lata przestanie istnieć. „Demografia jest nieubłagana, są inne szkoły”

2026-02-26, 20:58
Ukraina w Unii Europejskiej: jaka data możliwa Wieści ze Wschodu w PR PiK

Ukraina w Unii Europejskiej: jaka data możliwa? „Wieści ze Wschodu” w PR PiK

2026-02-26, 20:32
Nie ma pieniędzy na biologiczne leki dla chorych na zapalenie stawów i osteoporozę

Nie ma pieniędzy na biologiczne leki dla chorych na zapalenie stawów i osteoporozę

2026-02-26, 19:46
Zwłoki 58-letniego mężczyzny w pustostanie w Grudziądzu. Jak zginął

Zwłoki 58-letniego mężczyzny w pustostanie w Grudziądzu. Jak zginął?

2026-02-26, 18:03
Wójtowie o bezpieczeństwie: Trudno nam planować większe inwestycje. Po konwencie w Wielkiej Nieszawce

Wójtowie o bezpieczeństwie: Trudno nam planować większe inwestycje. Po konwencie w Wielkiej Nieszawce  

2026-02-26, 17:37
Uczniowie z regionu pisali test z odpowiedzialności za środowisko. III Olimpiada Zrównoważonej Przyszłości

Uczniowie z regionu pisali test z odpowiedzialności za środowisko. III Olimpiada Zrównoważonej Przyszłości

2026-02-26, 16:39
Bydgoscy radni apelują do prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE

Bydgoscy radni apelują do prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE

2026-02-26, 13:57
Jechał samochodem z sądowym zakazem prowadzenia. Był poszukiwany celem odbycia kary

Jechał samochodem z sądowym zakazem prowadzenia. Był poszukiwany celem odbycia kary

2026-02-26, 12:00
Szajka sklepowych złodziei z regionu rozpracowana. Przez kilka miesięcy okradali jeden z marketów

Szajka sklepowych złodziei z regionu rozpracowana. Przez kilka miesięcy okradali jeden z marketów

2026-02-26, 11:03

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę