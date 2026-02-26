Bydgoszcz po raz kolejny wesprze finansowo miasta partnerskie w Ukrainie

2026-02-26, 07:50 Tatiana Adonis / TB

Przekazane przez Bydgoszcz pieniądze trafią na odtworzenie infrastruktury lokalnej oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania miast. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Wysokość wsparcia dla Czerkasów i Krzemieńczuka wyniesie 200 tys. zł. Do każdego z nich trafi po 100 tys. Tak zdecydowali bydgoscy radni.

- Oba miasta, choć nie leżą w bezpośredniej strefie frontu, przez te lata wojny były i są atakowane zarówno dronami, jak i rakietami. Miasta stanowią centra pomocy humanitarnej dla osób uciekających z obszarów wschodniej Ukrainy, więc to wsparcie jest im niezbędne - mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy.



Dodał, że przekazane przez Bydgoszcz pieniądze trafią na odtworzenie infrastruktury lokalnej oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania miast i zapewnienia ich obywatelom podstawowych potrzeb w warunkach trwania konfliktu zbrojnego. Przypomniał, że Bydgoszcz podobne wsparcie przekazała miastom partnerskim na Ukrainie już w 2022 roku. Wówczas dzięki udzielonej pomocy finansowej Krzemieńczuk zakupił sprzęt gaśniczy i wyposażenie wozów strażackich, a Czerkasy sprzęt medyczny dla oddziału ratunkowego szpitala miejskiego.





Za przekazaniem finansowego wsparcia głosowało 22 radnych, jedna osoba była przeciw, cztery nie oddały głosu, jedna osoba się wstrzymała.