Bydgoszcz po raz kolejny wesprze finansowo miasta partnerskie w Ukrainie

2026-02-26, 07:50  Tatiana Adonis / TB
Przekazane przez Bydgoszcz pieniądze trafią na odtworzenie infrastruktury lokalnej oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania miast. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Przekazane przez Bydgoszcz pieniądze trafią na odtworzenie infrastruktury lokalnej oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania miast. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Wysokość wsparcia dla Czerkasów i Krzemieńczuka wyniesie 200 tys. zł. Do każdego z nich trafi po 100 tys. Tak zdecydowali bydgoscy radni.

- Oba miasta, choć nie leżą w bezpośredniej strefie frontu, przez te lata wojny były i są atakowane zarówno dronami, jak i rakietami. Miasta stanowią centra pomocy humanitarnej dla osób uciekających z obszarów wschodniej Ukrainy, więc to wsparcie jest im niezbędne - mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Dodał, że przekazane przez Bydgoszcz pieniądze trafią na odtworzenie infrastruktury lokalnej oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania miast i zapewnienia ich obywatelom podstawowych potrzeb w warunkach trwania konfliktu zbrojnego. Przypomniał, że Bydgoszcz podobne wsparcie przekazała miastom partnerskim na Ukrainie już w 2022 roku. Wówczas dzięki udzielonej pomocy finansowej Krzemieńczuk zakupił sprzęt gaśniczy i wyposażenie wozów strażackich, a Czerkasy sprzęt medyczny dla oddziału ratunkowego szpitala miejskiego.

  • Za przekazaniem finansowego wsparcia głosowało 22 radnych, jedna osoba była przeciw, cztery nie oddały głosu, jedna osoba się wstrzymała.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Bydgoscy radni apelują do prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE

Bydgoscy radni apelują do prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE

2026-02-26, 13:57
Jechał samochodem z sądowym zakazem prowadzenia. Był poszukiwany celem odbycia kary

Jechał samochodem z sądowym zakazem prowadzenia. Był poszukiwany celem odbycia kary

2026-02-26, 12:00
Szajka sklepowych złodziei z regionu rozpracowana. Przez kilka miesięcy okradali jeden z marketów

Szajka sklepowych złodziei z regionu rozpracowana. Przez kilka miesięcy okradali jeden z marketów

2026-02-26, 11:03
265 zarzutów poświadczania nieprawdy dla diagnostów z regionu. Sprawcom grozi do 8 lat więzienia

265 zarzutów poświadczania nieprawdy dla diagnostów z regionu. Sprawcom grozi do 8 lat więzienia

2026-02-26, 10:01
Mamy zawirowania na świecie, ale nie wpływają obecnie na sytuację gospodarczą w Polsce [Rozmowa Dnia]

„Mamy zawirowania na świecie, ale nie wpływają obecnie na sytuację gospodarczą w Polsce” [Rozmowa Dnia]

2026-02-26, 09:19
Kolejny cios w mafię śmieciową. Zatrzymano m.in. byłego burmistrza Pakości [aktualizacja]

Kolejny cios w „mafię śmieciową”. Zatrzymano m.in. byłego burmistrza Pakości [aktualizacja]

2026-02-26, 08:16
Grudziądz. Prof. Marian Gorynia laureatem tegorocznej Nagrody KopernikaEkonomisty

Grudziądz. Prof. Marian Gorynia laureatem tegorocznej Nagrody Kopernika Ekonomisty

2026-02-25, 22:02
Radni Koronowa zdecydowali ws. nocnej prohibicji. 55 proc. mieszkańców miało inne zdanie

Radni Koronowa zdecydowali ws. nocnej prohibicji. 55 proc. mieszkańców miało inne zdanie

2026-02-25, 21:02
We Włocławku lodołamacze pojawią się na Wiśle w czwartek - dowiedziało się Polskie Radio PiK [wideo]

We Włocławku lodołamacze pojawią się na Wiśle w czwartek - dowiedziało się Polskie Radio PiK [wideo]

2026-02-25, 19:39

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę