Grupa mieszkańców Ciechocinka chce referendum w sprawie odwołania burmistrza

2026-02-16, 19:45 Radosław Jagieła/DW

Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka/fot.: Zdzisław Nawrat

Inicjatorzy ruchu, dążącego do przeprowadzenia referendum, poinformowali w mediach społecznościowych, że rozpoczęła się formalna procedura. Niezbędne dokumenty w tej sprawie miały dzisiaj trafić do Komisarza Wyborczego we Włocławku.

Grupa mieszkańców Ciechocinka chce przeprowadzenia referendum ws. odwołania burmistrza Jarosława Jucewicza. Jedną z przyczyn próby zorganizowania referendum najprawdopodobniej jest spór o budowę biogazowni i kompostowni przy oczyszczalni ścieków w Ciechocinku.



Na styczniowej sesji w porządku obrad znalazł się punkt dotyczący zabezpieczenia pieniędzy na inwestycję w kwocie 39 milionów złotych. Ostatecznie wszyscy radni zagłosowali przeciwko zabezpieczeniu środków na rozbudowę oczyszczalni ścieków.



Burmistrz wyjaśnił wówczas, że decyzja radnych nie zatrzyma procedowania decyzji środowiskowej.



