Pięć osób, w tym dwoje dzieci poszkodowanych w zderzeniu osobówek na DK 10 w Lipnie [aktualizacja]

Pięć osób poszkodowanych w zderzeniu trzech samochodów osobowych na DK 10 w Lipnie/fot. ilustracyjna
Pięć osób, w tym dwoje dzieci ucierpiało w zdarzeniu drogowym, do którego doszło na DK 10 w Lipnie. W incydencie brały udział trzy pojazdy osobowe.
Zdarzenie nastąpiło ok. godz. 17:30. 27-letnia kierująca volkswagenem najprawdopodobniej nie zachowała bezpiecznego odstępu i uderzyła w poprzedzającą toyotę, którą kierowała 39-latka.
Kierująca volkswagenem próbowała uniknąć kolizji. - Zjechała na lewy pas ruchu i tam doprowadziła do czołowego zderzenia z kierującym fiatem, 36-letnim mieszkańcem powiatu toruńskiego - mówi nadkom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego policji w Lipnie. - W tym aucie, wraz z mężczyzną jechała dwójka dzieci w wieku 6 i 12 lat. Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia trafili do szpitali - dodaje.
Ok. godz. 21:40 poinformowano o zakończeniu utrudnień na DK 10 w Lipnie.
Mówi nadkomisarz Małgorzata Małkińska oficer prasowa Komendanta Powiatowego policji w Lipnie.
