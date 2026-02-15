Pięć osób, w tym dwoje dzieci poszkodowanych w zderzeniu osobówek na DK 10 w Lipnie [aktualizacja]

2026-02-15, 18:21 Bartosz Nawrocki/Robert Duliński/BN

Pięć osób poszkodowanych w zderzeniu trzech samochodów osobowych na DK 10 w Lipnie/fot. ilustracyjna

Pięć osób, w tym dwoje dzieci ucierpiało w zdarzeniu drogowym, do którego doszło na DK 10 w Lipnie. W incydencie brały udział trzy pojazdy osobowe.

Zdarzenie nastąpiło ok. godz. 17:30. 27-letnia kierująca volkswagenem najprawdopodobniej nie zachowała bezpiecznego odstępu i uderzyła w poprzedzającą toyotę, którą kierowała 39-latka.



Kierująca volkswagenem próbowała uniknąć kolizji. - Zjechała na lewy pas ruchu i tam doprowadziła do czołowego zderzenia z kierującym fiatem, 36-letnim mieszkańcem powiatu toruńskiego - mówi nadkom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego policji w Lipnie. - W tym aucie, wraz z mężczyzną jechała dwójka dzieci w wieku 6 i 12 lat. Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia trafili do szpitali - dodaje.



Ok. godz. 21:40 poinformowano o zakończeniu utrudnień na DK 10 w Lipnie.