Śmiertelny wypadek w Choceniu w powiecie włocławskim. Nie żyje 26-letnia kobieta

2026-02-14, 14:30  Marek Ledwosiński / TB
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Na drodze wojewódzkiej nr 269 o godz. 12.50 doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych.

Na ulicy Czerniewickiej zderzyły się czołowo dwa osobowe auta. Śmierć na miejscu poniosła 26-letnia kobieta, która kierowała BMW. Kierowca Audi, 22-letni mężczyzna, został przewieziony do szpitala.

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. W tej chwili nie wiadomo, który z samochodów zjechał na przeciwny pas jezdni.

Na przybyły wszystkie służby ratunkowe. Lądował także śmigłowiec pogotowia lotniczego.


