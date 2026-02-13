Tak w Bydgoszczy świętowali pracownicy służby cywilnej kujawsko-pomorskiej policji

2026-02-13, 21:00 Dorota Witt / Redakcja

Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy odebrali odznaczenia i gratulacje. / Fot. Dorota Witt

Nie noszą mundurów, ale ich praca jest bardzo ważna. Cywile stanowią ok. 1/6 pracowników zatrudnionych w policji.

- Pracownicy cywilni pracują w każdej komórce organizacyjnej policji. Wykonują pełne spektrum zadań, niektóre z nich są porównywalne do tych, które wykonują policjanci - twierdzi insp. Jakub Gorczyński, komendant wojewódzki.



- W lutym minęło mi już 21 lat pracy. 17 lat pracowałam w zaopatrzeniu, a od ponad 3 lat pracuję w kancelarii ogólnej - mówi Izabela Wańska z komendy w Inowrocławiu. - Przez moje ręce przechodzi cała poczta. Mundur był w moich planach. Niestety najpierw powinęła mi się noga na testach psychologicznych, a potem zaszłam w ciążę. W komendzie jednak zostałam.