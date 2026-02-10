Piosenki w gwarze i kulinarny pojedynek. Na Kociewiu będą świętować cały dzień! [zdjęcia, wideo]

2026-02-10, 11:30  Marcin Doliński/Redakcja
W Sulnowie odbył się pojedynek kulinarny/Fot. Marcin Doliński

W Sulnowie odbył się pojedynek kulinarny/Fot. Marcin Doliński

Degustacje, warsztaty, pogadanki czy koncerty - tak świętuje Łagodna Kraina. 10 lutego przypada Światowy Dzień Kociewa.

Kociewiem nazywamy region etniczno-kulturowy na Pomorzu Gdańskim, obejmujący lewy brzeg Wisły oraz wschodnią część Borów Tucholskich. Na Kociewiu mieszka ponad 300 tysięcy osób. W naszym regionie kraina ta leży na północy powiatu świeckiego.
Reporter PR PiK, Marcin Doliński odwiedził świetlicę wiejską w Sulnowie.

Odbył się tam wielki pojedynek kulinarny kół gospodyń wiejskich z pokazem regionalnych strojów i koncertem piosenek w gwarze kociewskiej.

- W tym roku nowością jest fałszywy zając, jest też gęsi pipek, ruchanki z fjutem, jest też oczywiście brukwionka. Bardzo często te potrawy były gotowane w domach - opowiada Magdalena Potulska, regionalistka.

Gęsie pipki to nadziewane gęsie szyje, tradycyjna potrawa znana m.in. na Kociewiu, podobnie jak ruchanki z fjutem, czyli placki z syropem z buraków. Brukwionka to zupa z brukwią.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

W Sulnowie odbył się pojedynek kulinarny/Wideo Marcin Doliński

Świecie nad Wisłą
W Sulnowie odbył się pojedynek kulinarny/Fot. Marcin Doliński W Sulnowie odbył się pojedynek kulinarny/Fot. Marcin Doliński

Region

Torunianie długo na to czekali. Rozpoczął się remont ulicy Olsztyńskiej. Potrwa dwa lata

Torunianie długo na to czekali. Rozpoczął się remont ulicy Olsztyńskiej. Potrwa dwa lata

2026-02-10, 10:30
Znany fotograf ścigany za gwałt na młodej modelce ukrywał się w jednym z toruńskich mieszkań [wideo]

Znany fotograf ścigany za gwałt na młodej modelce ukrywał się w jednym z toruńskich mieszkań [wideo]

2026-02-10, 09:35
Nie ma jednego urzędu, który mógłby zająć się sprawą deepfakeów [Rozmowa Dnia]

Nie ma jednego urzędu, który mógłby zająć się sprawą deepfake'ów [Rozmowa Dnia]

2026-02-10, 09:17
Auto zawisło na przydrożnej barierce w Bydgoszczy. Zahaczyło się tylnymi kołami [zdjęcia]

Auto zawisło na przydrożnej barierce w Bydgoszczy. Zahaczyło się tylnymi kołami [zdjęcia]

2026-02-10, 09:03
Agregaty na wszelki wypadek, a będą też dwa parkingi w roli schronów

Agregaty na wszelki wypadek, a będą też dwa parkingi w roli schronów

2026-02-10, 08:20
Uczestnicy ferii we Włocławku przenieśli się do krainy luster. To bardzo dziwne

Uczestnicy ferii we Włocławku przenieśli się do krainy luster. „To bardzo dziwne!”

2026-02-10, 07:40
Grudziądz pomaga na cztery łapy Wolnożyjące koty dostają budki i jedzenie

Grudziądz pomaga na cztery łapy! Wolnożyjące koty dostają budki i jedzenie

2026-02-09, 21:20
Mieszkańcy martwią się o los zabytkowego mostu. Nikt nie powinien się tam znajdować

Mieszkańcy martwią się o los zabytkowego mostu. „Nikt nie powinien się tam znajdować”

2026-02-09, 20:30
Uwaga, jest ostrzeżenie meteorologiczne dla kilku powiatów w Kujawsko-Pomorskiem

Uwaga, jest ostrzeżenie meteorologiczne dla kilku powiatów w Kujawsko-Pomorskiem

2026-02-09, 19:00

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę