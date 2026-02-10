Piosenki w gwarze i kulinarny pojedynek. Na Kociewiu będą świętować cały dzień! [zdjęcia, wideo]

2026-02-10, 11:30 Marcin Doliński/Redakcja

W Sulnowie odbył się pojedynek kulinarny/Fot. Marcin Doliński

Degustacje, warsztaty, pogadanki czy koncerty - tak świętuje Łagodna Kraina. 10 lutego przypada Światowy Dzień Kociewa.

Kociewiem nazywamy region etniczno-kulturowy na Pomorzu Gdańskim, obejmujący lewy brzeg Wisły oraz wschodnią część Borów Tucholskich. Na Kociewiu mieszka ponad 300 tysięcy osób. W naszym regionie kraina ta leży na północy powiatu świeckiego.

Reporter PR PiK, Marcin Doliński odwiedził świetlicę wiejską w Sulnowie.



Odbył się tam wielki pojedynek kulinarny kół gospodyń wiejskich z pokazem regionalnych strojów i koncertem piosenek w gwarze kociewskiej.



- W tym roku nowością jest fałszywy zając, jest też gęsi pipek, ruchanki z fjutem, jest też oczywiście brukwionka. Bardzo często te potrawy były gotowane w domach - opowiada Magdalena Potulska, regionalistka.



Gęsie pipki to nadziewane gęsie szyje, tradycyjna potrawa znana m.in. na Kociewiu, podobnie jak ruchanki z fjutem, czyli placki z syropem z buraków. Brukwionka to zupa z brukwią.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.