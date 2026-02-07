Spotkanie przyjaciół ojca Jana Góry. Na mszę, film i wieczór pamięci zaprasza parafia NSPJ

2026-02-07, 12:30 Redakcja

Ojciec Jan Góra/fot. Archiwum LEDNICA 2000/Wikipedia

Z okazji 10. rocznicy śmierci oraz 78. rocznicy urodzin o. Jana Góry parafia z Placu Piastowskiego w Bydgoszczy przygotowała wieczór pamięci dedykowany dominikaninowi. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 7 lutego, Mszą św. o godz. 18:00 pod przewodnictwem o. Nikodema Brzózy.

Po Eucharystii zaplanowana jest projekcja filmu o o. Janie i spotkanie wspomnieniowe w Domu Parafialnym.



Ojciec Jan Góra (1948–2015) był znanym polskim dominikaninem, duszpasterzem akademickim, doktorem teologii i twórcą ogólnopolskich Spotkań Młodych „Lednica 2000”, jednak jego pierwszym dziełem ewangelizacyjnym były coroczne letnie młodzieżowe kolokwia w Ustroniu – Hermanicach. W 1991 roku o. Góra współorganizował VI Światowe Dni Młodzieży na Jasnej Górze, podczas których powstały słowa do hymnu tego spotkania, „Abba Ojcze".



1 stycznia 1992, dzięki pomocy udzielonej przez wójta gminy Zakliczyn Stanisława Chrobaka, utworzył Dom Świętego Jacka – ośrodek duszpasterstwa na górze Jamna, położonej w gminie Zakliczyn niedaleko Tarnowa. Pierwotnie w starym budynku szkoły powstała „Szkoła Wiary”, następnie, poprzez osobiste zaangażowanie papieża Jana Pawła II, Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei.



W 1997 po raz pierwszy zorganizował Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży „Lednica 2000” nad Jeziorem Lednickim koło Gniezna. Odtąd spotkania młodych pod Bramą Rybą odbywały się co roku, początkowo w wigilię Zesłania Ducha Świętego, obecnie w pierwszą sobotę czerwca. Od 2004 roku, co roku na początku września, organizował również Lednicę Seniora. Pierwsze odbyło się w 1997 roku. Zmarł nagle 21 grudnia 2015 r. w Poznaniu podczas odprawiania mszy świętej. Był autorem licznych książek oraz animatorem ośrodków duszpasterskich na Jamnej, w Hermanicach i nad Lednicą.



„Był człowiekiem z wielką charyzmą. Rekolekcje przez Niego głoszone gromadziły tłumy. Mówił prosto, dobitnie. Używał czasem kontrowersyjnych sformułowań, ale nie zmieniało to faktu, że był człowiekiem oddanym bezgranicznie Panu Bogu. Stworzył Jamną, miejsce rekolekcyjne dla studentów. Stworzył DA w Poznaniu.

Potrafił wykorzystywać znajomości z zamożnymi ludźmi do tego, by tworzyć Boże „gadżety" na Lednicę.



Był całym sercem oddany Janowi Pawłowi II. Kto znał Ojca Jana, na pewno pamięta Jego piękny głos i słowa, by po nauce rekolekcyjnej nie wychodzić o suchym pysku..." - czytamy w zaproszeniu na bydgoskie spotkanie.