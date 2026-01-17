Lekkoatletyczne mistrzostwa świata łatwiej „wygrać" z wolontariuszami. Szkolą się już w Toruniu

2026-01-17, 16:33 Monika Kaczyńska/Redakcja

Szkolenie wolontariuszy w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce w Toruniu coraz bliżej! W sobotę szkolili się pierwsi wolontariusze. Przyjechali z całego kraju. Było ich prawie 300. Są podzielni na grupy, każdy zna swoje zadania.

W szkoleniowo-integracyjnym spotkaniu uczestniczył też marszałek województwa Piotr Całbecki, który podkreślał rolę wolontariuszy podczas imprezy.



- Bez ich pracy, której właściwie nie da się w żaden sposób wycenić, ocenić czy zmierzyć, nie udałoby się zorganizować Mistrzostw Świata na wysokim, na najwyższym poziomie. Wolontariuszy będzie 500 i każdy z nich będzie miał co robić - podkreślał marszałek.



Wolontariusze przechodzą m.in. szkolenia z BHP i udzielania pierwszej pomocy, poznają zespół osób pracujących przy organizacji mistrzostw oraz zapoznają się z zakresem zadań w poszczególnych grupach.



Przypomnijmy: halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Toruniu odbędą się w marcu (w dniach 20-22.03).



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.