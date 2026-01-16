Czy Ogród Botaniczny Instytutu z Myślęcinka zimą śpi? Przekonajmy się! Drzwi otwarte!
Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego zajmuje 5,5 hektara. Uprawia się w nim 4 tysiące gatunków roślin. Część będzie można obejrzeć w sobotę i w niedzielę [17-18.01.]
„Zapraszamy do odwiedzenia Ogrodu Botanicznego Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego 17 i 18 stycznia" - czytamy w komunikacie Botanika.
Zwiedzanie Ogrodu będzie możliwe w godzinach 10:00 - 14:00. W dniu zwiedzania przewidywane są dwa wejścia - o godzinie 10:00 oraz 12:00. Zbiórka przy bramie głównej na ulicy Jeździeckiej 5 (Myślęcinek). Odwiedzający proszeni są o przestrzeganie regulaminu zwiedzania Ogrodu Botanicznego KCRZG IHAR-PIB.
Ogród IHAR zajmuje powierzchnię 5,5 ha i posiada ponad 4 tysiące gatunków roślin. Na jego terenie znajdują się trzy wielkie szklarnie, w których rosną setki egzotycznych roślin tropikalnych i z rejonu basenu Morza Śródziemnego – m.in. palmy, różnego rodzaju storczyki, bananowce, fikusy, mandarynki, limonki, pomarańcze, krzewy kawy, cytryny, oleandry, storczykowce, a także 325 odmian kaktusów.