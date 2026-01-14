Wandale wymalowali obraźliwy napis w Świeciu. Ma kilkadziesiąt metrów!

2026-01-14, 13:20  Marcin Doliński/Redakcja
Taki napis pojawił się na miejskich garażach w Świeciu/ fot. Marcin Doliński

I mieszkańcy, i burmistrz Świecia są zbulwersowani tym, co ukazało się ich oczom, gdy tylko zrobiło się jasno na dworze. Ktoś wymalował kilkudziesięciometrowy napis!

„Bandyckie Świecie” to napis, który pojawił się w centrum Świecia. Napisano go na miejskich garażach. Burmistrz i mieszkańcy są zbulwersowani.

- Ktoś się chyba nudził - komentuje Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia. - Może to jest związane z jakimś ruchem kibiców, wskazują na tym użyte przez sprawcę kolory. Ktoś sobie zrobił przyjemność, a nam - antyreklamę. Nie jesteśmy na pewno z tego dumni i jesteśmy przeciw wszystkim aktom wandalizmu. Mam nadzieję, że służby znajdą sprawcę i to zostanie usunięte - dodał.

Mieszkańcy Świecia zauważają, że przydałyby się w mieście dodatkowe kamery monitoringu.

Relacja Marcina Dolińskiego

Świecie nad Wisłą

Region

