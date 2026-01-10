Wciąż nie wiadomo, kto strzelał z wiatrówki do motocyklistów w Toruniu. Śledztwo umorzone

2026-01-10, 15:39 Michał Zaręba

Strzały miały paść na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Warszawskiej/Fot. Michał Zaręba, Archiwum

Policja umorzyła dochodzenie w sprawie motocyklistów, do których ktoś strzelał w lipcu i sierpniu ubiegłego roku w Toruniu.

Jednym z pokrzywdzonych był dziennikarz Wirtualnej Polski - Marcin Lewicki, który został zraniony w oko. Po zdarzeniu był operowany w bydgoskim szpitalu. Strzały miały paść z okna jednej kamienic przy ulicy Warszawskiej w Toruniu.



W sprawie przesłuchano świadków, zapoznano się z opinią biegłego, sprawdzono też monitoring. Nie pomogło to w ustaleniu sprawcy. Dochodzenie może zostać wznowione, jeśli pojawią się nowe okoliczności.