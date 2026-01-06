Orszaki Trzech Króli z okazji Święta Objawienia Pańskiego przeszły przez Kujawsko-Pomorskie [zdjęcia]

Orszak w Bydgoszczy poprowadzili Trzej Królowie na koniach. / Fot. Izabela Langner
W tym roku w całym kraju było aż 941 barwnych korowodów z udziałem Trzech Króli. Świętowanie przebiegało pod hasłem „Nadzieją się cieszą!”.
W Bydgoszczy orszak wyruszył już po raz trzynasty. Świętowanie rozpoczęła msza św. w Bazylice, skąd uczestnicy przeszli na Stary Rynek. Tam - oprócz stajenki była też scena, zagroda ze zwierzętami i telebimy, na których wyświetlano teksty kolęd.
Z kolei w Toruniu - podobnie jak w Hiszpanii - w orszaku można było zobaczyć gigantyczne figury trzech mędrców. W pochodzie wzięły udział także orkiestry dęte oraz artyści z Fundacji Sztukmistrze, którzy w przebraniach aniołów, diabłów i kuglarzy wywoływali efekty świetlne przy pomocy ognia i flar.
W południe wyruszył także grudziądzki orszak - spod Centrum Kultury Teatr.
We Włocławku na placu Katedralnym na uczestników korowodu czekała gorąca zupa orszakowa od lokalnych kół gospodyń wiejskich i kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca „Kujawy”.
Trzech Króli można było spotkać nie tylko w dużych miasta, ale także np. w Złejwsi Wielkiej. Orszak wyruszył tam z kościoła pw. św. Stanisława Kostki. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne kolędowanie, występ zespołu Banau i poczęstunek.
