Orszaki Trzech Króli z okazji Święta Objawienia Pańskiego przeszły przez Kujawsko-Pomorskie [zdjęcia]

2026-01-06

Orszak w Bydgoszczy poprowadzili Trzej Królowie na koniach. / Fot. Izabela Langner

W tym roku w całym kraju było aż 941 barwnych korowodów z udziałem Trzech Króli. Świętowanie przebiegało pod hasłem „Nadzieją się cieszą!”.

W Bydgoszczy orszak wyruszył już po raz trzynasty. Świętowanie rozpoczęła msza św. w Bazylice, skąd uczestnicy przeszli na Stary Rynek. Tam - oprócz stajenki była też scena, zagroda ze zwierzętami i telebimy, na których wyświetlano teksty kolęd.



Z kolei w Toruniu - podobnie jak w Hiszpanii - w orszaku można było zobaczyć gigantyczne figury trzech mędrców. W pochodzie wzięły udział także orkiestry dęte oraz artyści z Fundacji Sztukmistrze, którzy w przebraniach aniołów, diabłów i kuglarzy wywoływali efekty świetlne przy pomocy ognia i flar.



W południe wyruszył także grudziądzki orszak - spod Centrum Kultury Teatr.



We Włocławku na placu Katedralnym na uczestników korowodu czekała gorąca zupa orszakowa od lokalnych kół gospodyń wiejskich i kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca „Kujawy”.



Trzech Króli można było spotkać nie tylko w dużych miasta, ale także np. w Złejwsi Wielkiej. Orszak wyruszył tam z kościoła pw. św. Stanisława Kostki. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne kolędowanie, występ zespołu Banau i poczęstunek.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej z Bydgoszczy Relacja Agnieszki Marszał z Włocławka Relacja Michała Zaręby ze Złejwsi Wielkiej