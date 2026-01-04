Czy mieszkańcy Bydgoszczy i okolic korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa?

2026-01-04, 11:05 Tatiana Adonis / Redakcja

W zeszłym roku bydgoscy policjanci odnotowali 4176 zgłoszeń / Fot. Screen z KMZB

Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w danej okolicy. Wszystkie sygnały są weryfikowane przez policjantów.

Nieprawidłowe parkowanie (1175 zgłoszeń), przekraczanie dozwolonej prędkości (1128), spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (611) czy niewłaściwa infrastruktura drogowa (341) - to najczęstsze problemy zgłaszane w 2025 roku bydgoskim policjantom za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2025 roku było ich w sumie ponad 4 tysiące.



Mieszkańcy Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego mogą z mapy korzystać od października 2016 roku. Sygnalizowane incydenty dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego są skatalogowane w 27 kategoriach.



W zeszłym roku, biorąc pod uwagę każdą z problemowych grup, bydgoscy policjanci odnotowali 4176 zgłoszeń. A jak zgłosić problem? Wystarczy wejść na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a potem kliknąć plusik w lewym dolnym rogu, następnie wybrać sprawę z wyświetlonego katalogu. Do zgłoszeń można dodać opis, a nawet zdjęcie.



Policjanci zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jednak przypominają, że w przypadku pilnych interwencji należy dzwonić pod numer alarmowy 112.