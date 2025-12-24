Jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w klasztorze? Siostry Klaryski w Polskim Radiu PiK

2025-12-24, 14:15 Magdalena Gill

Siostry Magdalena (z lewej) i Faustyna oraz autorka audycji Ewa Dąbska-Wieczorkowska/fot. Magdalena Gill

W wigilijny wieczór w Polskim Radiu PiK zapraszamy na spotkanie z bydgoskimi Klaryskami. Siostry Magdalena i Faustyna zdradzą nam trochę tajemnic ze swojego klasztornego życia.

Jak wygląda wieczór wigilijny i święta w klasztorze? Jak to się stało, że postanowiły oddać swoje życie Panu Bogu - jak i kiedy poczuły powołanie? Opowiedzą także o 100-leciu pobytu w Bydgoszczy Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji.



Ten jubileusz siostry z ul. Gdańskiej 56 świętowały w mijającym roku. Klaryski od Wieczystej Adoracji są młodszym zakonem kontemplacyjnym objętym klauzurą. Kobiety żyją w zamkniętych murach klasztoru, ich codzienność wypełnia modlitwa i praca. Kontakt ze światem mają tylko niektóre z nich i jest on bardzo ograniczony.



Z siostrami Klaryskami porozmawia Ewa Dąbska-Wieczorkowska. Początek wigilijnej audycji o godz. 21.