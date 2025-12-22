Podpalił sześć samochodów w Bydgoszczy. 34-latek chce dobrowolnie poddać się karze

2025-12-22, 11:38  Tatiana Adonis/Redakcja
Adrian M. podpalił w Bydgoszczy sześć samochodów. Teraz chce dobrowolnie poddać się karze/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Adrian M. podpalił w Bydgoszczy sześć samochodów. Teraz chce dobrowolnie poddać się karze/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Adrian M., który w sierpniu 2025 roku podpalił w sumie sześć aut na ulicach Gdańskiej, Zaświat i Powstańców Warszawy chce dobrowolnie poddać się karze.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez rozprawy i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary - mówi prokurator Agnieszka Golińska-Żołyniak, zastępca szefa prokuratury Bydgoszcz-Północ. - Dlatego, że podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconych czynów i wyraził taką wolę, prokurator uzgodnił z podejrzanym karę. W ustalonym kształcie został skierowany wniosek do sądu. Jeżeli na takie rozstrzygnięcie zgodzą się pokrzywdzeni i sąd, zostanie wydany wyrok uzgodniony z oskarżonym - dodała.

Szczegóły wniosku zostaną przedstawione przed sądem. Jak powiedziała prokurator, zawiera on również kwestie dotyczące naprawy szkód, co jest istotne dla pokrzywdzonych. - Szkody oszacowano na ponad 200 000 złotych - zaznacza Agnieszka Golińska-Żołyniak. - Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, a pokrzywdzeni nie wniosą sprzeciwu, wyrok skazujący zostanie wydany na posiedzeniu.

Jednak, w przypadku odmowy sprawa będzie rozpatrywana na normalnej rozprawie. Wówczas sąd wydałby wyrok według własnego uznania. Adrianowi M. groziłoby wtedy do pięciu lat pozbawienia wolności.

