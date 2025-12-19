Port Lotniczy Bydgoszcz z nowym rekordem. Osiągnął lepszy wynik niż w najlepszym roku w historii

2025-12-19, 18:55  Redakcja
Port Lotniczy Bydgoszcz /fot. PLB

Port Lotniczy Bydgoszcz /fot. PLB

Wieczorem, 18 grudnia, rejsem do Londynu Luton z bydgoskiego lotniska odleciał 425.230 pasażer w 2025 roku, co oznacza, że pobity został wynik z 2019 roku – dotychczas najlepszego w historii portu.

– To bardzo ważny i budujący moment dla całego zespołu Portu Lotniczego Bydgoszcz.
Rekordowa liczba podróżnych to najlepszy dowód na to, że konsekwentnie obrany kierunek rozwoju przynosi efekty – twierdzi Monika Mejsner-Hermelin, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz. - Przede wszystkim jednak dziękujemy naszym pasażerom za zaufanie, a także liniom lotniczym i partnerom, z którymi wspólnie rozwijamy siatkę połączeń.

W sezonie letnim 2026 pasażerowie mogą spodziewać się większej liczby rejsów do Frankfurtu, lepszego rozkładu połączeń do Warszawy, a także szerszej oferty lotów w kierunkach wakacyjnych. Nowością sezonu będzie Monastyr w Tunezji. W letnim rozkładzie znajdą się również ulubione destynacje wakacyjne: Antalya, Sharm El-Sheikh, Heraklion, Rodos i Palma de Mallorca, dzięki czemu mieszkańcy regionu mogą planować urlopy bez konieczności dalekich dojazdów na inne lotniska.

