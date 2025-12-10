Ministerstwo przekazało pieniądze na badanie wojennych losów kolekcji z pałacu w Nawrze

Remont pałacu w Nawrze/fot. KPCD w Toruniu/archiwum

Siedem projektów na łączną kwotę ponad 517,7 tys. zł otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych 2026” - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcia będą realizowane w trybie jednorocznym (w 2026 r.) lub dwuletnim (w latach 2026-2027).

Program „Badanie polskich strat wojennych” ma na celu wsparcie działalności instytucji podejmujących badania proweniencyjne, dotyczące strat wojennych z kolekcji publicznych i prywatnych poniesionych w czasie II wojny światowej.



Dofinansowanie przyznano m.in.: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie na zadanie „Straty wojenne Muzeum Łazienki Królewskie w kontekście ogólnopolskim - wydanie katalogu strat oraz cykl międzymuzealnych seminariów badawczych” na kwotę 57 tys. zł (2026 r.), Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku na zadanie „Straty wojenne regionu - historia obrazów z sowieckiego Muzeum Sztuk Pięknych w Białymstoku - »lista radziecka«. Kontynuacja badań” na kwotę 19 tys. 200 zł (2026 r.) i 74 tys. zł (2027 r.), Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Dziedzictwa w Toruniu na zadanie „Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze (podsumowanie)” na kwotę 33 tys. zł (2026 r.) oraz 105 tys. 500 zł (2027 r.).



W ramach programu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowane są kwerendy archiwalne i digitalizacje źródeł. Organizowane są również szkolenia, konferencje czy wystawy poświęcone stratom wojennym lub badaniom proweniencyjnym.