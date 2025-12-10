Ministerstwo przekazało pieniądze na badanie wojennych losów kolekcji z pałacu w Nawrze

Remont pałacu w Nawrze/fot. KPCD w Toruniu/archiwum
Siedem projektów na łączną kwotę ponad 517,7 tys. zł otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych 2026” - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcia będą realizowane w trybie jednorocznym (w 2026 r.) lub dwuletnim (w latach 2026-2027).
Program „Badanie polskich strat wojennych” ma na celu wsparcie działalności instytucji podejmujących badania proweniencyjne, dotyczące strat wojennych z kolekcji publicznych i prywatnych poniesionych w czasie II wojny światowej.
Dofinansowanie przyznano m.in.: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie na zadanie „Straty wojenne Muzeum Łazienki Królewskie w kontekście ogólnopolskim - wydanie katalogu strat oraz cykl międzymuzealnych seminariów badawczych” na kwotę 57 tys. zł (2026 r.), Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku na zadanie „Straty wojenne regionu - historia obrazów z sowieckiego Muzeum Sztuk Pięknych w Białymstoku - »lista radziecka«. Kontynuacja badań” na kwotę 19 tys. 200 zł (2026 r.) i 74 tys. zł (2027 r.), Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Dziedzictwa w Toruniu na zadanie „Badania strat wojennych kolekcji prywatnej – pałac w Nawrze (podsumowanie)” na kwotę 33 tys. zł (2026 r.) oraz 105 tys. 500 zł (2027 r.).
W ramach programu z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowane są kwerendy archiwalne i digitalizacje źródeł. Organizowane są również szkolenia, konferencje czy wystawy poświęcone stratom wojennym lub badaniom proweniencyjnym.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę