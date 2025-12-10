Polskie Radio PiK promuje polskie piosenki. 11. dnia każdego miesiąca gramy tylko po polsku!

2025-12-10, 13:10 Redakcja

Przez cały dzień grać będziemy tylko po polsku

11. dnia każdego miesiąca – zaczynając od grudnia 2025 – Polskie Radio PiK będzie grało tylko polskie przeboje. To pierwsza tego typu akcja w naszym kraju.

Startujemy już w czwartek (11 grudnia). Przez cały dzień grać będziemy tylko po polsku. I tak już będzie każdego 11. dnia miesiąca. Promujemy i wspieramy naszą muzykę i krajowy rynek muzyczny.



Polska muzyka w Polskim Radiu PiK!