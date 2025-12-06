Uwaga! W związku z obchodami święta Radia Maryja wprowadzono zmiany w organizacji ruchu w Toruniu

2025-12-06, 12:30 Redakcja

Zmiany dotyczą ulic Żwirki i Wigury oraz Bema w rejonie Areny Toruń. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Utrudnienia mogą wystąpić do godz. 19 - informuje Miejski Zarząd Dróg w Toruniu. W wydarzeniu może wziąć udział kilka tysięcy radiosłuchaczy z całej Polski, w tym politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością.