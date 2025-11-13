Małżeństwo z powiatu płockiego zgubiło się na grzybobraniu w okolicach skępskiego Ławiczka

Dzielnicowi ze strażnikami leśnymi szybko odnaleźli seniorów i pomogli im dotrzeć do auta. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Wiktor Sobociński/archiwum
Seniorzy byli jednak dobrze przygotowani. Zgodnie z zaleceniami poinformowali służby, przy którym słupku granicznym się znajdują i zaczekali. Dzielnicowi ze strażnikami leśnymi szybko odnaleźli seniorów i pomogli im dotrzeć do auta.
Dyżurny lipnowskiej jednostki dostał w środę informację o tym, że w lesie w okolicy Orłowa i Ławiczka zagubiła się para seniorów. Małżeństwo przyjechało na grzybobranie z terenu powiatu płockiego, ale po pewnym czasie straciło orientację w terenie.
Gdy seniorzy zaczęli błądzić i nie mogli odnaleźć drogi powrotnej postanowili poprosić o pomoc. Zachowali się przy tym bardzo rozsądnie. Doszli do najbliższego słupka leśnego z numerem i dzwoniąc na numer alarmowy podali swoją lokalizację pozostając na miejscu.
Dzielnicowi lipnowskiej komendy pełnili w tym dniu służbę na przyległym terenie wraz ze strażnikami Straży Leśnej Nadleśnictwa Dobrzejewice. Funkcjonariusze nie mieli problemu z szybkim odnalezieniem małżonków. Upewniwszy się, że są w dobrej kondycji pomogli im odnaleźć drogę do auta.
Policja radzi:
Pamiętajmy, aby wybierając się na leśną wyprawę być odpowiednio przygotowanym.
Na grzyby najlepiej nie wybierać się samotnie, szczególnie, gdy słabo znamy teren, w którym mamy zamiar je zbierać. Jeśli się odłączymy, osoby z którymi wybraliśmy się do lasu mogą skutecznie zareagować i pomóc w poszukiwaniach.
Jeśli już wybieramy się samemu poinformujmy o tym rodzinę lub znajomych podając miejsce, w które się wybieramy i spodziewaną godzinę powrotu.
Pamiętajmy by na wyprawę do lasu zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy. To często jedyna rzecz, która pozwala na skuteczne wezwanie pomocy i ustalenie miejsca pobytu w rozległym terenie.
Zadbajmy o odpowiednią odzież, bo warunki atmosferyczne w jesiennym czasie potrafią gwałtownie się zmienić. Elementy odblaskowe także mogą ułatwić odnalezienie zagubionej osoby.
