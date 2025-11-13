Małżeństwo z powiatu płockiego zgubiło się na grzybobraniu w okolicach skępskiego Ławiczka

2025-11-13, 20:00  Redakcja
Dzielnicowi ze strażnikami leśnymi szybko odnaleźli seniorów i pomogli im dotrzeć do auta. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Wiktor Sobociński/archiwum

Dzielnicowi ze strażnikami leśnymi szybko odnaleźli seniorów i pomogli im dotrzeć do auta. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Wiktor Sobociński/archiwum

Seniorzy byli jednak dobrze przygotowani. Zgodnie z zaleceniami poinformowali służby, przy którym słupku granicznym się znajdują i zaczekali. Dzielnicowi ze strażnikami leśnymi szybko odnaleźli seniorów i pomogli im dotrzeć do auta.

Dyżurny lipnowskiej jednostki dostał w środę informację o tym, że w lesie w okolicy Orłowa i Ławiczka zagubiła się para seniorów. Małżeństwo przyjechało na grzybobranie z terenu powiatu płockiego, ale po pewnym czasie straciło orientację w terenie.

Gdy seniorzy zaczęli błądzić i nie mogli odnaleźć drogi powrotnej postanowili poprosić o pomoc. Zachowali się przy tym bardzo rozsądnie. Doszli do najbliższego słupka leśnego z numerem i dzwoniąc na numer alarmowy podali swoją lokalizację pozostając na miejscu.

Dzielnicowi lipnowskiej komendy pełnili w tym dniu służbę na przyległym terenie wraz ze strażnikami Straży Leśnej Nadleśnictwa Dobrzejewice. Funkcjonariusze nie mieli problemu z szybkim odnalezieniem małżonków. Upewniwszy się, że są w dobrej kondycji pomogli im odnaleźć drogę do auta.

Policja radzi:

  • Pamiętajmy, aby wybierając się na leśną wyprawę być odpowiednio przygotowanym.
  • Na grzyby najlepiej nie wybierać się samotnie, szczególnie, gdy słabo znamy teren, w którym mamy zamiar je zbierać. Jeśli się odłączymy, osoby z którymi wybraliśmy się do lasu mogą skutecznie zareagować i pomóc w poszukiwaniach.
  • Jeśli już wybieramy się samemu poinformujmy o tym rodzinę lub znajomych podając miejsce, w które się wybieramy i spodziewaną godzinę powrotu.
  • Pamiętajmy by na wyprawę do lasu zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy. To często jedyna rzecz, która pozwala na skuteczne wezwanie pomocy i ustalenie miejsca pobytu w rozległym terenie.
  • Zadbajmy o odpowiednią odzież, bo warunki atmosferyczne w jesiennym czasie potrafią gwałtownie się zmienić. Elementy odblaskowe także mogą ułatwić odnalezienie zagubionej osoby.

Lipno

Region

Po 35 latach żegnają się z papierem. Tygodniki Pałuki i Pałuki Ziemia Mogileńska tylko w sieci

Po 35 latach żegnają się z papierem. Tygodniki „Pałuki" i „Pałuki Ziemia Mogileńska" tylko w sieci

2025-11-13, 21:20
Rosja jest gołąbkiem pokoju, a Europa dąży do konfliktu Mamy kolejne Wieści ze Wschodu

Rosja jest gołąbkiem pokoju, a Europa dąży do konfliktu? Mamy kolejne „Wieści ze Wschodu"

2025-11-13, 20:45
Groty włóczni z czasów Piastów na dnie jeziora Lednica. Odkrycie archeologów z UMK [wideo]

Groty włóczni z czasów Piastów na dnie jeziora Lednica. Odkrycie archeologów z UMK [wideo]

2025-11-13, 19:37
Rewolucja w leczeniu chorób zakaźnych i antybiotykoterapii. Zjazd ekspertów w Bydgoszczy

Rewolucja w leczeniu chorób zakaźnych i antybiotykoterapii. Zjazd ekspertów w Bydgoszczy

2025-11-13, 18:49
Śliwice. Policjanci zatrzymali 23-latka. Był pod wpływem alkoholu i jechał hulajnogą

Śliwice. Policjanci zatrzymali 23-latka. Był pod wpływem alkoholu i jechał hulajnogą

2025-11-13, 18:12
Wypadek w powiecie lipnowskim: ranna 15-latka zabrana do szpitala śmigłowcem LPR

Wypadek w powiecie lipnowskim: ranna 15-latka zabrana do szpitala śmigłowcem LPR

2025-11-13, 17:46
Kłusownik znad jeziora Gopło wpadł w ręce policjantów i strażników rybackich [zdjęcia]

Kłusownik znad jeziora Gopło wpadł w ręce policjantów i strażników rybackich [zdjęcia]

2025-11-13, 17:30
Podróżnicy z całej Polski przyjechali do Świecia, gdzie opowiadają o swoich wyprawach

Podróżnicy z całej Polski przyjechali do Świecia, gdzie opowiadają o swoich wyprawach

2025-11-13, 15:22
Inowrocławski szpital inwestuje w kardiologię. Powstanie m.in. nowa pracownia elektrofizjologii

Inowrocławski szpital inwestuje w kardiologię. Powstanie m.in. nowa pracownia elektrofizjologii

2025-11-13, 14:29

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę