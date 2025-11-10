Łoś wyszedł na drogę na trasie Lubień Kujawski - Kowal. Drugiego uderzenia nie przeżył

2025-11-10, 21:58 Redakcja

Do kolizji dwóch samochodów z łosiem doszło na trasie Lubień Kujawski-Kowal. Zdjęcie ilustracyjne

W miejscowości Dąbrówka dwa samochody uczestniczyły w kolizji z łosiem. Stało się to na wiadukcie nad autostradą A1. Łoś nie przeżył. Kierowcom nic się nie stało.

Jak podają służby drogowe, łoś został potrącony przez dwa samochody. Po pierwszym uderzeniu jeszcze żył i wstał. Niestety, wtedy nadjechało drugie auto i tego starcia zwierzę już nie przeżyło. Kierowcom nic się nie stało, choć ich samochody, jak mówią drogowcy, wyglądają kiepsko.



Z uwagi na konieczność posprzątania drogi, zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać do 23:00.