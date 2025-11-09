Wyjście pasterzy ze stadami owiec na wypas. W Grucznie jak w górach! [zdjęcia]

2025-11-09, 13:06 Marcin Kupczyk/Redakcja

Dolnonadwiślański Redyk odbywa się w niedzielę w Grucznie/fot. nadesłane

Dolnonadwiślański redyk odbywa się w niedzielę w Grucznie. W programie m.in. spacer z owcami i pokaz ich strzyżenia, a także degustacja potraw z baraniny, przyrządzanej według tradycji z różnych stron świata.

Skąd redyk - stara góralska tradycja - wziął się w naszym regionie? – W Zespole Parków Krajobrazowych owce mamy od 2000 roku. Pomagają nam przeprowadzać czynną ochronę roślinności ciepłolubnej – wyjaśnia Jarosław Pająkowski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. – Skoro mamy owce, to zrodził się pomysł, by zrobić redyk. Teraz stał się dość medialny i jest dużą atrakcją turystyczną na południu Polski, natomiast my robimy swój - dolnonadwiślański.



W programie jest m.in. spacer krajobrazowy z owcami - przejście ok. 2,5 km przy wsparciu „Kapeli góralskiej z Koniakowa”, a także pokaz tradycyjnego strzyżenia owiec, przędzenia na kołowrotku, kiszenia kapusty oraz darcia pierza, klepania kosy i młócenia cepem. Impreza potrwa w niedzielę przy starym młynie w Grucznie aż do północy.