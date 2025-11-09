Wyjście pasterzy ze stadami owiec na wypas. W Grucznie jak w górach! [zdjęcia]

2025-11-09, 13:06  Marcin Kupczyk/Redakcja
Dolnonadwiślański Redyk odbywa się w niedzielę w Grucznie/fot. nadesłane

Dolnonadwiślański Redyk odbywa się w niedzielę w Grucznie/fot. nadesłane

Dolnonadwiślański redyk odbywa się w niedzielę w Grucznie. W programie m.in. spacer z owcami i pokaz ich strzyżenia, a także degustacja potraw z baraniny, przyrządzanej według tradycji z różnych stron świata.

Skąd redyk - stara góralska tradycja - wziął  się w naszym regionie? – W Zespole Parków Krajobrazowych owce mamy od 2000 roku. Pomagają nam przeprowadzać czynną ochronę roślinności ciepłolubnej – wyjaśnia Jarosław Pająkowski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. – Skoro mamy owce, to zrodził się pomysł, by zrobić redyk. Teraz stał się dość medialny i jest dużą atrakcją turystyczną na południu Polski, natomiast my robimy swój - dolnonadwiślański.

W programie jest m.in. spacer krajobrazowy z owcami - przejście ok. 2,5 km przy wsparciu „Kapeli góralskiej z Koniakowa”, a także pokaz tradycyjnego strzyżenia owiec, przędzenia na kołowrotku, kiszenia kapusty oraz darcia pierza,  klepania kosy i młócenia cepem.  Impreza potrwa w niedzielę przy starym młynie w Grucznie aż do północy.

Mówi Jarosław Pająkowski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

redyk, gruczno
Dolnonadwiślański Redyk odbywa się w niedzielę w Grucznie/fot. nadesłane Dolnonadwiślański Redyk odbywa się w niedzielę w Grucznie/fot. nadesłane Dolnonadwiślański Redyk odbywa się w niedzielę w Grucznie/fot. nadesłane Dolnonadwiślański Redyk odbywa się w niedzielę w Grucznie/fot. nadesłane

Region

Ukradł volkswagena w Niemczech, auto miało lokalizator GPS. Zatrzymali go w Kujawsko-Pomorskiem

Ukradł volkswagena w Niemczech, auto miało lokalizator GPS. Zatrzymali go w Kujawsko-Pomorskiem

2025-11-09, 16:00
Godzina dla Marcina. Ekologiczna akcja upamiętniająca zmarłego Marcina Sikorę [zdjęcia]

„Godzina dla Marcina". Ekologiczna akcja upamiętniająca zmarłego Marcina Sikorę [zdjęcia]

2025-11-09, 11:29
Największy gęsinowy festyn w Polsce W świąteczne dni warto przyjechać do Przysieka [rozkład jazdy]

Największy gęsinowy festyn w Polsce! W świąteczne dni warto przyjechać do Przysieka [rozkład jazdy]

2025-11-09, 08:30
Patriotyczne pieśni, dawne zawody i biesiada z ogniskiem. Dziecięce Graffiti świętowało [zdjęcia]

Patriotyczne pieśni, dawne zawody i biesiada z ogniskiem. „Dziecięce Graffiti" świętowało [zdjęcia]

2025-11-08, 20:50
Inscenizacja szturmu na toruńską fortyfikację. Wojenne sceny poruszyły widzów [zdjęcia, wideo]

Inscenizacja szturmu na toruńską fortyfikację. Wojenne sceny poruszyły widzów [zdjęcia, wideo]

2025-11-08, 19:20
Przetarg na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 15 pomiędzy Brodnicą i Tamą ogłoszony

Przetarg na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 15 pomiędzy Brodnicą i Tamą ogłoszony

2025-11-08, 17:30
Łąka, las i ogród deszczowy w jednym. Mieszkańcy i społecznicy odmienili bydgoski skwer [zdjęcia]

Łąka, las i ogród deszczowy w jednym. Mieszkańcy i społecznicy odmienili bydgoski skwer [zdjęcia]

2025-11-08, 16:42
Ostrzeżenie przed gęstą mgłą. Trudne warunki na drogach regionu przez całą noc i ranek

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą. Trudne warunki na drogach regionu przez całą noc i ranek

2025-11-08, 14:54
Questy to zwiedzanie, ale poza utartymi szlakami. Bydgoszcz i Toruń wciąż mają tajemnice

Questy to zwiedzanie, ale poza utartymi szlakami. Bydgoszcz i Toruń wciąż mają tajemnice

2025-11-08, 14:40

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę