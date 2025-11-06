Tej nocy popatrzmy w niebo! Księżyc świeci, ale i tak jest szansa na zorzę polarną

11 maja 2024 - Zorza polarna nad Kruszwicą. Fot. Piotr Majewski

Nad Polską w nocy możliwe jest pojawienie się zorzy polarnej. To efekt wyjątkowo dużej aktywności Słońca, które w ostatnich dniach wyrzuciło w kierunku Ziemi kilka potężnych obłoków plazmy, a to oznacza, że szanse na zobaczenie zorzy - również w Polsce - są wyjątkowo wysokie.

Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że olbrzymie obłoki plazmy, które wkrótce uderzą w Ziemię dają szanse na obserwacje zorzy polarnej, nawet pomimo trwającej pełni Księżyca.



- Księżyc świeci i on, niestety, rozświetla niebo, ale zorze polarne bywają naprawdę bardzo jasne. Jeżeli taka chmura wpadnie do ziemskiej atmosfery, to rzeczywiście nasze powietrze zaczyna świecić na czerwono, na zielono. To są bardzo intensywne kolory. Nawet jeśli Księżyc jest w pełni i bardzo mocno świeci, to zorza polarna potrafi czasami być bardzo jasna. Spróbujmy więc dzisiejszego wieczoru popatrzeć na niebo, na północną część horyzontu - nisko nad horyzontem.



Tak duża aktywność Słońca nie tylko daje szanse na pojawienie się zorzy polarnej, ale również niesie ze sobą zagrożenie dla elektroniki, w tym dla sztucznych satelitów znajdujących się na ziemskiej orbicie.



- Jeżeli taka chmura naładowanych cząstek, czyli plazmy, wyrzucona ze Słońca doleci do Ziemi, to rzeczywiście może dojść do burzy geomagnetycznej. Dla nas ludzi, dla żywych organizmów nie ma to żadnego znaczenia, my tego nie poczujemy - ale nasza elektronika która jest bardzo czuła - już tak! Może dojść do zakłóceń sygnałów fal radiowych, GPS - ów, systemów naprowadzających - mówił Jerzy Rafalski.



Zorza polarna w Polsce jest mniej spektakularna niż ta obserwowana na dalekiej północy. Nadal jednak jest to wyjątkowe widowisko, które dostarcza niezapomnianych wrażeń. Zorzę najlepiej obserwować z daleka od świateł miast, w miejscu niezanieczyszczonym sztucznym światłem.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie pojawi się zorza, i czy w ogóle się pojawi, jednak największe szanse na zobaczenie tego kosmicznego spektaklu będziemy mieć w ciągu najbliższej nocy. Niewykluczone, że zorzę będzie można obserwować również kolejnej nocy, z 7 na 8 listopada.