Rozcięli kościelną skarbonę i uciekli z pieniędzmi. Policja złapała trzech złodziei [wideo, zdjęcia]

2025-11-04, 18:08 Redakcja

Rozcięli kościelną skarbonę i uciekli z pieniędzmi. Policja złapała trzech złodziei/fot. KPP Nakło

Kryminalni z nakielskiej komendy zatrzymali mężczyzn odpowiedzialnych za kradzież pieniędzy w jednej z parafii na terenie gminy Sadki. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionego mienia.

W sobotę (1 listopada) około godziny 10:00, funkcjonariusze z Posterunku Policji w Sadkach otrzymali zgłoszenie, że doszło do włamania do jednego z kościołów na terenie gminy. Na miejsce natychmiast wysłano grupę dochodzeniowo-śledczą z nakielskiej komendy. Okazało się, że sprawcy, po rozcięciu metalowej skarbony, ukradli pieniądze.



Zebrany materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie jako podejrzewanych mieszkańców powiatu nakielskiego – dwóch 19-latków oraz ich 34-letniego kompana, który posiadał już przeszłość kryminalną.



Tego samego dnia, w godzinach wieczornych, policjanci zatrzymali najstarszego z nich oraz jego nastoletniego kolegę. Dzień później w godzinach porannych zatrzymany został ostatni z mężczyzn.



W toku prowadzonych czynności mundurowi odzyskali pieniądze w kwocie prawie 7 tysięcy złotych. Wszyscy mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem zagrożony karą pozbawienia wolności do 10 lat. Ponadto 34-latek działał w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa. Z tego powodu wymiar kary może być wyższy.